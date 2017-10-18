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Milli güreşçiyi vuranlar tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ güreşçi Cenk İldem'i silahla vurarak yaralayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

18 Ekim 2017 00:31

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ güreşçi Cenk İldem\'i silahla vurarak yaralayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem\'i, Okmeydanı\'nda trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahla vurarak yaralanması olayında 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 2\'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Alpaslan B. ile Muhammed K. Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'ne sevk edildi. Alpaslan B. ile Muhammed K. nöbetçi mahkemce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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