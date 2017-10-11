Milli güreşçiye silahlı saldırı

Milli güreşçi Cenk İldem, trafikte tartıştığı kişiler tarafından bacağından vuruldu.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

NTV Spor'da yer alan habere göre iki bacağından yaralanan grekoromen güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. İstanbul'da bir hastanede tedavisi süren milli güreşçinin ameliyat olacağı ifade edildi.