Milli güreşçiye 22.5 yıl hapis

T24- Hindistan'da 2007 yılında yapılan Ordulararası Askeri Olimpiyatlar'da dünya üçüncüsü olan ve Kırkpınar'da başpehlivanlık için güreşen Recep Çakır, memleketi Korkuteli'nde gördüğü, ancak hiç tanımadığı G.C.’ye aşık oldu. Çakır, üniversite mezunu genç kızı 2 Haziran 2008 tarihinde annesi S.C.'nin yanında çarşıya çıktığı sırada ormanlık alana kaçırırken, ereksiyon olmayı başaramayınca parmağı ile bekaretini bozdu.

Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında Başpehlivan Çakır, ‘cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 22.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.