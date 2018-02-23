T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli güreşçiler Taha ve Hüseyin, Küba'da altın madalya kazandı

Taha Akgül: ''2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar yenilmeyi düşünmüyorum"   Ercan ATA - ANKARA / DHA Milli güreşçiler Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba'da katıldıkları Uluslararası Granma Cerro Pelado Turnuvası'nda altın madalya kazandılar

23 Şubat 2018 12:49

Taha Akgül: \'\'2020 Tokyo Olimpiyatları\'na kadar yenilmeyi düşünmüyorum\"
 
Ercan ATA - ANKARA / DHA

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba\'da katıldıkları Uluslararası Granma Cerro Pelado Turnuvası\'nda altın madalya kazandılar.
Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında ABD\'de 15 gün kamp yapan Taha ve Hüseyin, daha sonra Küba\'da düzenlenen Uluslararası Granma Cerro Pelado Turnuvası\'na katıldılar. Kariyerinde 1 Olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, çeyrek finalde Kanadalı Sean Allan Molle\'yi 10-0, yarı finalde Amerikalı Ceron Francisko\'yu 11-0 ve finalde bir diğer ABD\'li sporcu Ben Durbin karşısında 11-0\'lık galibiyetle altın madalyaya uzandı.
TAHA AKGÜL: \'\'6. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN HAZIRIM\"
28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Dağıstan\'da yapılacak olan Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası için hazırlıklarına ABD\'de 15 günlük kamp yaparak devam eden Taha Akgül, \"Şu ana kadar her şey mükemmel gidiyor. İnşallah geçen yıl kaybettiğim altın madalyayı alarak 6. kez kürsüye çıkacağım. 2018 yılı benim yılım olacak. Tokyo Olimpiyatları\'na kadar yenilmeyi düşünmüyorum. 2020 Tokyo\'da 2. olimpiyat şampiyonluğu ile hedeflerime ulaşmış olacağım\" dedi.
HÜSEYİN GÜNDÜZ: \'\'SIRADA AVRUPA ŞAMPİYONASI VAR\"
Uluslararası Granma Cerro Pelado Turnuvası\'na 92 kiloda katılan ve altın madalyaya uzanan Hüseyin Gündüz ise, ilk turda ABD\'li Nikko Reyes\'i 10-0, çeyrek finalde de ABD\'li Don Mc Neili 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda da ABD\'li Nick Heflin\'in maç anında sakatlanarak devam edememesi sonucunda Hüseyin finale kaldı. Hüseyin Gündüz, finalde Alman sporcu Gabriel Stark karşısında son saniyelerde aldığı bir puanla skoru 1-1\'e taşıyarak avantajla altın madalyaya uzandı.
Eksiklerini görme adına iyi bir turnuva olduğunu belirten Hüseyin Gündüz, \'\'Burada 3 ABD\'li ve bir Alman güreşçiyi yenerek altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Sıra Avrupa Şampiyonası\'nda\'\' şeklinde konuştu.
Öte yandan ABD kampını katıldıkları turnuva ile tamamlayan milli güreşçiler Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, 26 Şubat tarihinde Ankara\'ya dönerek, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam edecekler.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AkgülTokyo OlimpiyatlarıATAANKARADHA MilliHüseyin Gündüz KübaUluslararası Granma Cerro Pelado TurnuvasıAvrupaABDTahaHüseyinKübaKariyerindeOlimpiyatKanadalı Sean Allan MolleAmerikalı Ceron FranciskoBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24