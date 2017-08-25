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Spor

Milli güreşçi Yasemin Adar: O Twitter hesabı bana ait değil

Milli güreşçi, sosyal medyada gündem olan paylaşımın yayıldığı hesabın kendisinin olmadığını söyledi

25 Ağustos 2017 15:53

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar altın madalya kazanmış, bunun üzerine Twitter'da "YaseminAdarr" isimli bir kullanıcı, Yasemin Adar'ın fotoğrafını kullanarak, "Kazandığım bu madalya ezilen, öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz mağduru olan tüm kadınlara armağan ediyorum" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak milli güreşçi, hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.

İleri Haber’in haberine göre Yasemin Adar kendisi adına açılan Twitter hesabından atılan ve birçok haber sitesinde haberleştirilen tweetlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.

Adar aynı açıklamayı gazetecilere verdiği röportajında da yineleyerek, “Söz konusu Twitter hesabı bana ait değildir” dedi.

Adar adına dün açılan hesaptan “Kazandığım bu madalya ezilen, öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz mağduru olan tüm kadınlara armağan ediyorum” yazılmış, ileti binlerce kişi tarafından paylaşılarak, beğeni almıştı.

Söz konusu tweet şöyle: 

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