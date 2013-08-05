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Spor

Milli güreşçi trafik kazasında can verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli güreşçisi Cihat Filiz, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

05 Ağustos 2013 03:17

 

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Genç Milli Takım kampından bayram izni için ayrılan Cihat Filiz'in arkadaşının motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Gençler Grekoromen Dünya Şampiyonası için bulunduğu Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'ndeki milli takım kampından bayram izni için ayrılan Malatyalı milli güreşçi Cihat Filiz, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tesisleri'nden eşyalarını topladıktan sonra arkadaşının motosikletiyle gezintiye çıktı. Bu sırada belediye otobüsüyle çarpışan genç güreşçi, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Cihat Filiz'in cenazesi yarın Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Malatya'ya gönderilecek. Milli sporcunun 6 Ağustos Salı günü defnedilmesi bekleniyor. 
Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu, milli sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı.

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