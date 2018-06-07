Milli güreşçi Taha Akgül, ameliyat geçirdi

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, Ankara Acıbadem Hastanesi'nde burnundan operasyon geçirdi. Bu gece müşahede altında tutulacak olan milli güreşçi, yarın taburcu edilecek.

Güreş Federasyonu'ndan geçmiş olsun mesajı

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) yaptığı yazılı açıklama ile Taha Akgül'e geçmiş olsun dileklerini iletti. "Geçmiş olsun şampiyon" başlıklı yayınlanan yazılı metinde, "Şampiyonumuza geçmiş olsun der, Allah'tan acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.