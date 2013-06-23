Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten yeni tweetler: Yanlış anlaşıldım

Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nın açılış töreninde Türkiye adına bayrağı taşıyan ancak Gezi Parkı Eylemleri sırasında attığı tweetler nedeniyle eleştirilen Rıza Kayaalp, dün Twitter hesabından yeni bri açıklama yaptı. Milli güreşçi attığı “Sizin yaptığınız eylemi s.... Vatan hainleri. Yazıklar olsun size, Ermenilere bıraktınız meydanı allah belanızı versin eylemci capulcuları” tweetleriyle büyük bir tepki çekmişti. 23 yaşındaki sporcu, bu ifadeleri silerken dün de hesabından “Arkadaşlar ben içinde halk olan belediye otobüsüne saldıranlara demiştim. Sonunda video vardı maalesef videoyu yayınlamamışlar. O yüzden kimse üstüne alınmasın ben bu milletin bayrağını temsil ediyorum. Durduk yere neden hakaret küfür edeyim... Taksim'de 1915’te Türkler soykırım yaptı diye açıklama yapanlara karşı söylenmiştim, kimse üstüne alınmasın” yazarak tepki çeken ifadelerini açıklamaya çalıştı.

6 gün sessiz kaldı

RIZA, 6-7 Haziran tarihleri arasında Twitter’da yazdıkları tepki çekince tweet’leri silmişti. Milli sporcu, 14 Haziran’dan sonra ilk kez 20 Haziran’da sosyal paylaşım sitesine girmiş ve sadece Akdeniz Oyunları ile ilgili yazılar yazmıştı. 23 yaşındaki sporcu, dün saat 11.00 civarında ise yeni açıklamalar gerçekleştirdi.