Milli güreşçi Murat Ertürk, Avrupa şampiyonu!

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda Murat Ertürk altın madalya aldı.

Macaristan'ın Szombathely kentindeki şampiyonada mindere çıkan Türk güreşçilerden, 86 kiloda Murat Ertürk birinci olurken 61 kiloda Sedat Özdemir ikinci sırada kaldı.



Murat Ertürk final maçında ev sahibi Macaristan'dan Toth Bendeguz ile karşılaştı. 65 saniye içinde rakibini tuşla yenen Murat, şampiyonada Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kazandırdı.



Sedat Özdemir, 61 kilo final müsabakasında Rusya'dan Gadzhimurad Rashidov önünde başarılı olamadı ve minderden 10-0 teknik üstünlükle mağlup ayrıldı. Sedat bu sonuçla gümüş madalyanın sahibi oldu.



Üçüncülük maçına çıkan milli sporculardan 70 kiloda Muhammet Akdeniz, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'a 8-6 yenildi. 125 kiloda Salim Ercan ise Rusya'dan Kazbek Khubulov karşısında yenik durumdayken sakatlandı ve minderden çekilmek zorunda kaldı.