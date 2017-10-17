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Spor

Milli Güreşçi Cenk İldem’i vuranlar yakalandı!

Trafikte tartışması sonucunda yaşanan olay dahilinde 2 kişi adliyeye sevk edildi

17 Ekim 2017 17:37

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda grekoromen stilde 98 kiloda, bronz madalya kazanan milli sporcu Cenk İldem, geçtiğimiz hafta içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Okmeydan’nda trafikte yol verme kavgasıyla başlayan olay sonrasında, milli güreşçi iki bacağından vurulmuş, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olay hakkında başlatılan soruşturmada 4 gözaltı yapılırken, 2 kişi adliyeye sevk edildi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olaya karıştığı tespit edilen Ahmet T ve Alpay G isimli şahıslar gözaltına alındı. Bu kişiler ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, soruşturmayı derinleştiren polis firari olarak aranan Alpaslan B. Ve Muhammet K. adlı şahıslar da gözaltına alındı.

Hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenildi

Gözaltına alınan Alpaslan B.’nin daha önceden hırsızlıktan emniyette kaydı olduğu öğrenilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

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