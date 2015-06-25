T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli güreşçi Avrupa şampiyonu

Türkiye, serbest stilde takım klasmanında ikinci oldu

25 Haziran 2015 02:33

İstanbul'da yapılan Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Enes Uslu, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olurken, Mustafa Sessiz ile Yunus Emre Dede, gümüş madalya, Sezgin Pişmişoğlu ise bronz madalya elde etti. Türkiye, serbest stilde takım klasmanında ikinci oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen serbest stil müsabakalarında madalya mücadelesi veren sporcularımız, şampiyonanın ikinci gününde de kürsüde yer almayı başardı.

66 kiloda gün boyunca başarılı maçlar çıkaran milli güreşçi Enes Uslu, finalde Belaruslu sporcu Surkho Rashytkhanau'yu 5-2 mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. 84 kilo final müsabakasında Rus güreşçi Gadzhi Radzhabov'a 5-4 mağlup olan Mustafa Sessiz ile 120 kilo final maçında Azerbaycanlı sporcu Said Gamidov'a 12-3'lik skorla mağlup olan Yunus Emre Dede, gümüş madalyada kaldı. 55 kiloda Ukraynalı güreşçi Andrii Yatsenko'yu 10-8'lik skorla geçen Sezgin Pişmişoğlu ise, bronz madalyaya uzanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Avrupa Şampiyonası'nı 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan Genç Erkekler Serbest Güreş Milli Takımı, takım klasmanında ikinci oldu. Rusya, ilk sırada yer alırken Azerbaycan, kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Şampiyonanın üçüncü gününde mindere çıkacak kadın güreşçiler ve rakipleri şu şekilde:

44 kilo: Emine Çataloğlu - Anzhelika Federova (Rusya)
51 kilo: Sinem Çisem Doğdu - Jeannie Kessler (Avusturya)
59 kilo: Derya Bayhan - Lidia Perez (İspanya)
67 kilo: Aslı Tuğcu - Sofia Georgieva (Bulgaristan)

 

ETİKETLER

güreşşampiyonmillihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24