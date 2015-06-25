Milli güreşçi Avrupa şampiyonu

İstanbul'da yapılan Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Enes Uslu, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olurken, Mustafa Sessiz ile Yunus Emre Dede, gümüş madalya, Sezgin Pişmişoğlu ise bronz madalya elde etti. Türkiye, serbest stilde takım klasmanında ikinci oldu.



Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen serbest stil müsabakalarında madalya mücadelesi veren sporcularımız, şampiyonanın ikinci gününde de kürsüde yer almayı başardı.



66 kiloda gün boyunca başarılı maçlar çıkaran milli güreşçi Enes Uslu, finalde Belaruslu sporcu Surkho Rashytkhanau'yu 5-2 mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. 84 kilo final müsabakasında Rus güreşçi Gadzhi Radzhabov'a 5-4 mağlup olan Mustafa Sessiz ile 120 kilo final maçında Azerbaycanlı sporcu Said Gamidov'a 12-3'lik skorla mağlup olan Yunus Emre Dede, gümüş madalyada kaldı. 55 kiloda Ukraynalı güreşçi Andrii Yatsenko'yu 10-8'lik skorla geçen Sezgin Pişmişoğlu ise, bronz madalyaya uzanarak Avrupa üçüncüsü oldu.



Avrupa Şampiyonası'nı 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan Genç Erkekler Serbest Güreş Milli Takımı, takım klasmanında ikinci oldu. Rusya, ilk sırada yer alırken Azerbaycan, kürsünün üçüncü basamağına çıktı.



Şampiyonanın üçüncü gününde mindere çıkacak kadın güreşçiler ve rakipleri şu şekilde:



44 kilo: Emine Çataloğlu - Anzhelika Federova (Rusya)

51 kilo: Sinem Çisem Doğdu - Jeannie Kessler (Avusturya)

59 kilo: Derya Bayhan - Lidia Perez (İspanya)

67 kilo: Aslı Tuğcu - Sofia Georgieva (Bulgaristan)