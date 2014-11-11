Milli Görüş'ten Erdoğan'a: Töhmeti, iftirayı, yalanı harç yapanlar, fakirin vergisiyle Ak Saray'lar kurdunuz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'nin kurucu kadrosunun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisini temsil eden Saadet Partisi de (SP) "Ak Saray" tartışmasında iktidarı eleştirdi. SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, " Saraylar yapılabilir, ama tarihimize baktığımızda biz saraylara ne zaman önem vermişiz; itibar kaybederken, devlet çökerken, Osmanlı yıkılırken. Doğan bebeler bile borçlu ama hükümet saraylar yapma derdinde” dedi.

Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete’nin birinci sayfasında yer alan “Kılçık” başlıklı bölümde de, “Tâhâ” mahlasıyla yayımlanan ve Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın düğününe atıf yapılan şu dörtlüğe yer verildi:

“Töhmeti, iftirayı, yalanı ‘harç’ yapanlar... / İktidarın gücüne, şaşaasına tapanlar... / Fakirin vergisiyle: “AK SARAY”lar kurdunuz; / Fatih’in düğününde kıyamet koparanlar…”

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak da, partisinin Tokat İl Teşkilatı’nın 5. Olağan Kongresi’nde, şunları söyledi:

“Elbette ülkeler geliştikçe yeni binalara ihtiyaç doğabilir. Ama Türkiye’nin önceliği kanaatimce ‘Ak Saray’ değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, Türkiye’nin itibarından bahsediyor. Türkiye’nin itibarı Ermenek’te, Soma’da gömüldü. Isparta’da elma bahçelerine giderken 16’sı kadın olmak üzere can veren 18 işçimizle beraber gömdük. Yani itibar binada, sarayda değil. Elbette binalara ihtiyaç olabilir. Ama öncelik binada değil, öncelik insanda. Kısacası bina yapılabilir, saraylar yapılabilir ama tarihimize baktığımızda biz saraylara ne zaman önem vermişiz? İtibar kaybederken, devlet çökerken, Osmanlı yıkılırken. Nasıl olmuş o? Bakıyoruz devletin ihtişamlı dönemlerinde komutanlar, padişahlar, sultanlar cephede. Altı asırlık sürenin 500 yıllık döneminde sadece Dolmabahçe sarayı yapılmış, oldukça mütevazı. Ama yıkıma doğru gidildiğinde, imparatorluk çökerken üstelik dış borçlarla Dolmabahçe sarayları yapılmış.”

Türkiye’nin 650-700 Milyar dolar kamu borcu olduğuna da değinen Kamalak, "doğan bebelerin bile borçlu olduğunu ama hükümetin saraylar peşinde koştuğunu" kaydetti.