Milli Görüş'e operasyon

Alman Anayasayı Koruma Dairesi tarafından radikal dinci faaliyetler içinde olduğu gerekçesiyle izlenen İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) derneğine ait yaklaşık 20 büro ve binada polis ve mali yetkililer tarafından arama yapıldı.



Türkiye'de Necmettin Erbakan'ın manevi liderliğini yaptığı Milli Görüş hareketinin Avrupa'daki uzantısı olan derneğin Köln kentindeki merkezinde, Dortmund kenti ve Bavyera eyaletindeki diğer bazı büro ve evlerde de aramalar yapıldığı bildirildi.



Köln Başsavcısı Günther Feld yaptığı açıklamada, aramaların vergi suçu işlendiği şüphesiyle yapıldığını belirterek, ayrıntılı açıklama yapamayacağını söyledi. Soruşturmanın somut olarak derneğin 3 yöneticisiyle ilgili olduğu kaydedildi.



'Suçlamaları bilmiyoruz'



IGMG Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü ise konuyla ilgili açıklamasında, "Her şey hukuka uygun yapılmaktadır" dedi. Üçüncü, vergi suçu işlendiği şüphesiyle yapılan aramalarla ilgili olarak, "Şu anda bazı evraklara ve bilgisayarlara el konulmuştur. Almanya'da büyük şirketlere yönelik olarak da benzer incelemeler yapılıyor. Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Neticede suçlamalarla ilgili henüz tam olarak bilgimiz yok" dedi.



Savcılığın 3 kişiyle ilgili olarak araştırma yaptığı şeklindeki haberler ile ilgili olarak da Üçüncü, "Zaten Milli Görüş teşkilatında sorumlu olarak Başkan Yavuz Çelik Karahan, Genel Sekreter olarak ben ve Ali Bozkurt'un adı geçer. Başka kimse de yok" diye konuştu. Üçüncü, konuyla ilgili daha geniş açıklamanın daha sonra yapılacağını sözlerine ekledi.



Teşkilat yapısı ve amaçları



İGMG'nin, Fransa'nın Lyon kentinden yayın yapan internet sitesinde, Milli Görüş'ün teşkilat yapısı ve amaçları şöyle sıralanıyor:



"Milli Görüş, toplumda ve siyasette sorumluluk sahibi olan kişiler için, özellikle Müslümanların temel haklarının korunması, Müslümanlarla ilgili sorunların çözüme kavuşturulması ve Müslümanların Avrupa toplumunda başarılı bir şekilde yer alması için beraberce konseptler hazırlama ve uygulama noktasında bir başvuru mercii olarak hizmet sunmaktadır.



Milli Görüş'ün ve mensuplarının düşünceleri ile eylemleri arasında bir farklılık yoktur. Milli Görüş, söylem ve eylemlerinde şeffaflık ilkesini benimser. Ne var ki, Milli Görüş kimliği etrafında oluşturulmaya çalışılan bir takım spekülasyonlar bazı konulardaki düşünceleri tekrar ifadelendirmeyi gerekli kılmaktadır:



Beşikten mezara kadar dua



Hizmetlerimiz, dinî bir cemaatin yapması gereken temel hizmetleri kapsamakta ve bu hizmetler, bir müslümanın hayatının her aşamasında destek olmaktadır.Müslümanlar için hizmetimiz, yeni doğanların kulağına ezan okumaktan başlar ve vefat ettiğinde cenazenin cenaze namazı ve definindeki dualara kadar devam eder. Aslında bu hizmetimiz ölenler için sürekli dua ve mezar ziyaretleriyle devam eder.



30 bölge teşkilatı var



Yapısal olarak şubeler, bölge teşkilatlarına bağlı olarak çalışır. Milli Görüş, 15’i Almanya’da olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte toplam 30 bölge teşkilatı ile hizmet vermektedir.



Almanya’da, Hamburg, Bremen, Berlin, Hannover, Kuzey Ruhr, Ruhr-A, Düsseldorf, Köln, Hessen, Rhein-Saar, Stuttgart, Schwaben, Freiburg, Güney ve Kuzey Bavyera bölgeleri ile; Avrupa ülkelerinde ise Fransa’da Paris, Strasburg, Lyon ve Alpes olmak üzere 4 bölge ile hizmet veren Milli Görüş, Avusturya’da Avusturya-1, Avusturya-2, Hollanda’da da Güney ve Kuzey Hollanda olmak üzere ikişer bölge ile hizmet vermektedir.



Milli Görüş'ün İsviçre, İtalya, Norveç, İsveç, Danimarka, Belçika ve İngiltere’de de bölge teşkilatları bulunmaktadır." (Tempo24)

