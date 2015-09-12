Milli Görüş’e 26 milyon Euro’luk dava

Almanya İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (İGMG) 26 milyon Euro yolsuzluk iddiasıyla yargılanacak. Köln Eyalet Mahkemesi savcılığın iddianamesini kabul ederek davaya izin verdi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, mahkeme dava tarihlerini belirliyor. İki hafta içinde dava tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Davanın sanıkları Milli Görüş Teşkilatı eski başkanı Yavuz Çelik Karahan, Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü ve muhasip Ali Bozkurt. Üç yönetici sanık 11.3 milyon Euro kurban bağışı yolsuzluğu, 9.5 milyon Euro imamların sigortalarını ödememekle vergiden kaçınma ve 5.2 milyon Euro vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor. Mahkeme üç ayrı davayı birleştirdi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma suçlarından yargılanacak.

15 yıla kadar

Nitelikli dolandırıcılık suçu Alman ceza yasasının 263. maddesine göre 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Vergiden kaçınma suçunun cezası Alman ceza yasasının 266 A maddesine göre 5 yıla kadar hapis. Vergi kaçakçılığı konusunda ise Alman Yargıtay’ın kararı var. Bu karara göre 1 milyon Euro’yu aşkın vergi kaçakçılığında ceza tecil edilemiyor ve hapis cezası şartı var. Bu durumda bir milyonu aşkın vergi kaçakçılığı en az 2 yıl hapis cezasıyla başlıyor. Sanıkların üç suçtan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması söz konusu.

Soruşturma 6 yıl sürdü

Alman istihbaratının gözetimindeki Milli Görüş Teşkilatı şubelerine Köln Savcılığı’nın talimatıyla 2009 yılı sonlarına doğru Almanya çapında baskınlar düzenlendi. Baskınlara bağışlarda dolandırıcılık, zimmete para geçirme, imamların sosyal sigortalarını ödememe ve vergi kaçakçılığı şüpheleri gerekçe gösterildi. Almanya’nın 17 kentinde 26 Milli Görüş şubesine düzenlenen baskınlarda çok sayıda belgeye el konuldu. Köln Savcılığı bu belgeler ışığında Milli Görüş hakkında üç ayrı soruşturma başlattı. Birinci soruşturmada 2005-2009 yılları arasında 377 bin kişiden alınan kurban bağışlarının yüzde 30’nun akibeti araştırıldı ve yaklaşık 11.3 milyon Euro kurban bağışının amaç dışı kullanıldığı belirlendi. İkinci soruşturmada ise Milli Görüş Teşkilatı, çalıştırdığı imamların hastalık ve emeklilik primlerini ödemeyerek, sigortalara 9.5 milyon Euro zarar vermekle suçlandı. Üçüncü soruşturmanın konusu ise 5.2 milyon euro vergi kaçakçılığı davasıydı. Soruşturma yaklaşık 5 yıl sürdü. Köln Savcılığı üç soruşturma üzerine hazırladığı iddianameyi Köln Eyalet Mahkemesi’ne geçen yıl sunarak, dava açtı. İddianameyi inceleyen Eyalet Mahkemesi davaya izin verdi.