Milli gelire oranla en fazla bağış yapan ülke Türkiye

2015 Küresel İnsani Yardım raporunda Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke olarak göze çarpıyor. Aynı raporda, kişi başı en fazla yardım yapan ülkeler sıralamasında da ise Türkiye yedinci sırada.

2013 yılında Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara sivil toplum çabaları hariç harcadığı para, 1.6 milyar dolar. Sadece bu rakam bile birçok ülkenin insani yardım için harcadığı paradan fazla.



Rapora göre bu durum Türkiye’yi ABD ve İngiltere’den sonra dünyanın üçüncü büyük bağışçı ülkesi yapıyor. Türkiye’yi Almanya ve Japonya izliyor.

Türkiye’nin yaklaşımı

Al Jazeera'nin haberine göre, 23-24 Mayıs’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu alandaki çabaları Suriyeli sığınmacılarla sınırlı değil.

Türkiye, 1980’lerin ortalarında gıda yardımı olarak başlattığı insani yardımlarında zaman içinde ‘kalkınma odaklı faaliyet gösterme’ ilkesini benimsedi.

Bu müzmin ve tekrarlanan insani krizlerde kalkınma odaklı insani yardım faaliyetleriyle müdahale edilmesi anlamına geliyor. Yani, insani yardıma ihtiyaç duyan ülkelere balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmek ilkesine.

Bu amaçla Türkiye, insani yardım faaliyetlerini ağırlıklı olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla yürütüyor.

2004-2013 yılları arasında TİKA aracılığıyla yapılan toplam kalkınma yardımı 10 milyar 788 milyon dolar. Bu yardımlarda en büyük pay Ortadoğu’nun. Ortadoğu’yu Afrika ve sonra da Balkanlar izliyor.