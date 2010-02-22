Milli gelir artışı istikrarlı olacak

T24 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye ekonomisinin bu yıldan itibaren yeniden büyüme eğilimine gireceğini, kişi başına milli gelirin de istikrarlı bir şekilde artmaya devam edeceğini belirtti.



Ergün, Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Sektör Temsilcileri 1. İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2003-2008 döneminde ortalama yüzde 5,8 büyüdüğünü, 2002'den bu yana kişi başına milli gelirin 3 kat arttığını, ancak 2009'da küresel kriz nedeniyle milli gelirde azalma olduğunu ifade etti.



İşçi, memur ve emeklinin gelirinin enflasyonun üzerinde artış gösterdiğini vurgulayan Ergün şunları söyledi:



"Türkiye ekonomisi, 2010 yılından itibaren tekrar büyüme eğilimine girecek, kişi başına milli gelirimiz ise istikrarlı bir şekilde artmaya devam edecektir. Vatandaşımızın gelir seviyesinin artmasıyla alım gücünde ciddi iyileşmeler kaydedilmiştir. Öyle ki, Türkiye'de 2002 yılında 91 bin adet otomobil satışı yapılırken, 2009 yılında kürsel krize rağmen 370 bin otomobil satışı gerçekleşti.



2003 yılından bu yılın Şubat ayına kadar Türkiye'de 20 milyon 535 bin kişi ya yeni otomobil sahibi oldu, ya da otomobilini yeniledi. Bu gelişmelerin ikinci el piyasasını olumsuz etkilediği düşünülebilir. Ancak, toplam otomobil sayısındaki artış, ikinci el için dolaşan araç sayısını da artıracaktır.



Türkiye'de araçların yüzde 80'inin 10 yıl içinde ikinci ele düştüğü tahmin ediliyor. Dolayısıyla 2002'den bu yana otomotiv sektöründe yaşanan bu gelişmeler, ikinci el piyasasının da geçmişe göre çok daha canlı ve güçlü olmasını sağlayacaktır."



Küresel krizin etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler kapsamında ÖTV indirimi uygulaması yaptıklarını, bunun sonucunda ikinci ele olan talepte azalma yaşandığını dile getiren Ergün, ancak bu yıldan itibaren 2. elde de yeniden canlanma başladığını kaydetti.



Gerçekçi ve rasyonel projeler üretilmeli



İkinci el araç piyasasında kayıt dışılığın en önemli sorunlarından biri olduğunu anlatan Bakan Ergün, şöyle devam etti:



"Bu işle uğraşanların, yasal statülerini düzeltme ve ticareti kayıt altına alma yönünde yapılacak çalışmalar, hem vergi kaybının önüne geçecek, hem de sektörün imaj sorunlarını aşmasına yardımcı olacaktır.



Galericiliğin, komisyonculuktan esnaflığa ve tacirliğe dönüşümünün sağlanmasında sektör temsilcilerine önemli görevler düşmektedir. Bunu sağlayabilirsek, alıcıların galericilere olan güveninin artmasına ve piyasanın daha fazla hareket kazanmasını sağlayabiliriz."