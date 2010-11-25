-MİLLİ GELİR 15 BİN DOLARI AŞTI ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Bakanlar Kurulu'nun 2011 Yılı Programı'nda yer alan ''Fert Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)''ya ilişkin bazı rakamlarda yaptığı düzeltme sonrası Satın Alma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre kişi başına milli gelir, 2 bin 354 dolar artışla 15 bin 392 dolara, SGP bazlı toplam milli gelir de 171,1 milyar dolar artışla 1 trilyon 119 milyon dolara çıktı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzeltmeden yapılan hesaplamalara göre, 2011 Programında daha önce bu yıl için 13 bin 38 dolar olarak hesaplanan SGP'ye göre kişi başına milli gelir, 2 bin 354 dolarlık artışla 15 bin 392 dolara yükseldi. Türkiye'nin 2010 yılı için daha önce 947 milyar 836,5 milyon dolar olarak hesaplanan milli geliri de düzeltme sonrası 171,1 milyar dolar artışla 1 trilyon 118 milyar 967,6 milyon dolara yükseldi. Bakanlar Kurulu'nun düzeltmesi sonrası 2011 yılı milli geliri de 181,8 milyon dolarlık artışla 1 trilyon 3 milyar 454,5 milyon dolardan 1 trilyon 185,2 milyar dolara çıktı. 2011 yılında SGP'ye göre kişi başına düşen milli gelir de 2 bin 473 dolar artışla 16 bin 126 dolar olarak tahmin edildi. Düzeltmede ''Fert Başına GSYH'' tablosunda yer alan 2010 yılı için Satın Alma Gücü Paritesi (SGP)(ABD Doları/TL) ''1,159'' rakamı ''0,982'', buna göre hesaplanan fert başına GSYH ''13.038'' dolar yerine ''15.392'' dolar olacak. 2011 yılı için de ''1,211'' olan SGP (ABD Doları/TL) ''1,025'', ''13.653'' dolar olan SGP'ye göre fert başına GSYH, ''16.126'' dolar olarak yeniden düzenlenmişti.