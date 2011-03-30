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Ekonomi

MİLLİ GELİR 1,1 TRİLYON LİRAYI AŞACAK MI? ANKARA (A.A)

30 Mart 2011 13:45

-MİLLİ GELİR 1,1 TRİLYON LİRAYI AŞACAK MI? ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Türkiye'nin 2010 yılı milli gelirinin (gayri safi yurtiçi hasıla) 1,1 trilyon lirayı aşması bekleniyor. Hesaplamalara göre, yarın açıklanacak 2010 yılı son çeyrek büyümesinin analistlerin beklentileri doğrultusunda yüzde 7,5 düzeyinde çıkması halinde yıllık büyüme yüzde 8,5 olacak. 2010 yılı büyümesinin yüzde 8,5 olması ve 4. çeyrek deflatörünün (milli gelir enflasyonu) de yüzde 8,7 olması durumunda da ülke milli geliri cari fiyatlarla 1 trilyon 103 milyon 13 milyon liraya ulaşacak. Bu durumda 4. çeyrek cari büyüme tahmini yüzde 16,9, yıllık cari büyüme tahmini de yüzde 15,8 olacak. Milli gelirin 1,1 trilyonu aşması halinde; Türkiye'nin 2010 yılı ortası nüfusunun 73,1 milyon kişi olduğu düşünülürse 2010 yılında kişi başına düşen milli gelir de 15 bin lirayı aşacak. Dolar bazında ise 2010 yılında kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolar civarında olacak.

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