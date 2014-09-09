T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli gecede bugün; futbolda İzlanda, basketbolda Litvanya

A Milli Futbol Takımı 2016 Avrupa Şampiyonası için İzlanda ile karşılaşırken, A Milli Basketbol Takımı da Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Litvanya karşısında

09 Eylül 2014 12:00

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun açılış maçında İzlanda deplasmanına zafer için çıkıyor. A Milli Basketbol Takımı da, İspanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün Litvanya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Takım, 91 yıllık tarihindeki 518. maçını İzlanda ile oynayacak. Ay-yıldızlılar geride kalan 517 maçta 190 galibiyet aldı, 207 kez rakiplerine yenildi, 120 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 686 kez havalandıran milliler kalesinde ise 764 gol gördü.

 

Reykjavik’te hiç galibiyet yok

 

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda ile geçmiş yıllarda oynadığı maçlarda kötü bir grafik çizdi. Milliler geride kalan 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı, 2 müsabaka da eşitlikle bitti. Reykjavik’te oynanan maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Türkiye, 4 maçtan 3’ünü yitirdi. Milliler, İzlanda karşısında ilk ve tek galibiyetini 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 5-0’lık tarihi skorla elde etmişti.

 

Son 11 maçta 9 kez kazandı

 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda maçında 104. kez ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak. Milliler, Terim yönetiminde yaptığı 103 maçta 52 galibiyet aldı, 25 kez yenildi, 157 gol atıp, kalesinde 109 gol gördü. A Milli Takımımız, Fatih Terim’in 3. döneminde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet elde etti. Milliler, 4’ü resmi, 7’si özel olmak üzere bu maçlarda 2 kez rakiplerine yenilirken, 21 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

 

Hollanda’nın rakibi Çekler

 

Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda bugün iki maç daha oynanacak. Sneijder ve Kuyt’lı Hollanda deplasmanda Çek Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka saat 21.45’te başlayacak. Kazakistan ise 19.00’da başlayacak karşılaşmada Letonya’yı konuk edecek.

Basketbolda sıra Litvanya'ya

 

12 Dev Adam, Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün Litvanya’nın karşısına çıkacak. Oyun kurucu pozisyonunda sıkıntı yaşayan rakibe yapılacak pres ve kapılacak toplar kaderimizi çizecek, tabii Valenciunas’a da özel önlem gerekecek.

A Milli Basketbol Takımı, İspanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün Litvanya ile kozlarını paylaşacak.

Avustralya karşısında aldığı tarihi galibiyet ile adını son 8 takım arasına yazdıran 12 Dev Adam, Yeni Zelanda’yı geçerek çeyrek finali gören rakibiyle TSİ 18.00’de kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı NTV Spor naklen ekrana getirecek.

 

Savunma yine çok önemli

 

Avrupa’nın önemli basketbol ülkelerinden birisi olan Litvanya karşısında, millilerimizin en büyük kozu yine savunması olacak.

Avustralya gibi 80 sayı ortalamasıyla oynayan bir ekibi 64’te tutarak zafere ulaşan Türkiye, aynı savunma başarısını göstermek zorunda. Bugüne kadar oynadığı maçlarda tam saha pres ile oyunun şeklini değiştiren ay-yıldızlı ekibimiz, oyun kurucu sıkıntısı yaşayan rakibine karşı da aynı düzeni kurabilirse yarı final demek olan galibiyetin kapısını açacak.

ETİKETLER

basketbolfutbolmilli takımizlandalitvanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24