Milli gecede bugün; futbolda İzlanda, basketbolda Litvanya

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun açılış maçında İzlanda deplasmanına zafer için çıkıyor. A Milli Basketbol Takımı da, İspanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün Litvanya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Takım, 91 yıllık tarihindeki 518. maçını İzlanda ile oynayacak. Ay-yıldızlılar geride kalan 517 maçta 190 galibiyet aldı, 207 kez rakiplerine yenildi, 120 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 686 kez havalandıran milliler kalesinde ise 764 gol gördü.

Reykjavik’te hiç galibiyet yok

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda ile geçmiş yıllarda oynadığı maçlarda kötü bir grafik çizdi. Milliler geride kalan 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı, 2 müsabaka da eşitlikle bitti. Reykjavik’te oynanan maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Türkiye, 4 maçtan 3’ünü yitirdi. Milliler, İzlanda karşısında ilk ve tek galibiyetini 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 5-0’lık tarihi skorla elde etmişti.

Son 11 maçta 9 kez kazandı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda maçında 104. kez ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak. Milliler, Terim yönetiminde yaptığı 103 maçta 52 galibiyet aldı, 25 kez yenildi, 157 gol atıp, kalesinde 109 gol gördü. A Milli Takımımız, Fatih Terim’in 3. döneminde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet elde etti. Milliler, 4’ü resmi, 7’si özel olmak üzere bu maçlarda 2 kez rakiplerine yenilirken, 21 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

Hollanda’nın rakibi Çekler

Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda bugün iki maç daha oynanacak. Sneijder ve Kuyt’lı Hollanda deplasmanda Çek Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka saat 21.45’te başlayacak. Kazakistan ise 19.00’da başlayacak karşılaşmada Letonya’yı konuk edecek.

Basketbolda sıra Litvanya'ya

12 Dev Adam, Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün Litvanya’nın karşısına çıkacak. Oyun kurucu pozisyonunda sıkıntı yaşayan rakibe yapılacak pres ve kapılacak toplar kaderimizi çizecek, tabii Valenciunas’a da özel önlem gerekecek.

A Milli Basketbol Takımı, İspanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün Litvanya ile kozlarını paylaşacak.

Avustralya karşısında aldığı tarihi galibiyet ile adını son 8 takım arasına yazdıran 12 Dev Adam, Yeni Zelanda’yı geçerek çeyrek finali gören rakibiyle TSİ 18.00’de kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı NTV Spor naklen ekrana getirecek.

Savunma yine çok önemli

Avrupa’nın önemli basketbol ülkelerinden birisi olan Litvanya karşısında, millilerimizin en büyük kozu yine savunması olacak.

Avustralya gibi 80 sayı ortalamasıyla oynayan bir ekibi 64’te tutarak zafere ulaşan Türkiye, aynı savunma başarısını göstermek zorunda. Bugüne kadar oynadığı maçlarda tam saha pres ile oyunun şeklini değiştiren ay-yıldızlı ekibimiz, oyun kurucu sıkıntısı yaşayan rakibine karşı da aynı düzeni kurabilirse yarı final demek olan galibiyetin kapısını açacak.