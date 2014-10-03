Milli Gazete'den: Okullarda başörtüsünün serbest olması yetmez, çok daha radikal kararlar alınmalı!

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, ortaöğretim kurumlarında başörtüsünün serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "Okullarda kız çocuklarının başörtüsü takmasının serbest bırakılmasıyla iş bitmez. Din ve eğitim hürriyetiyle ilgili çok radikal kararlar alınmalıdır" dedi ve 20 maddelik bir liste oluşturdu.

Eygi'nin oluşturduğu listede "İngiltere'nin Büyük Britanya kısmında 1944’ten beri geçerli olduğu gibi bizde de her sabah okulun camiinde ibadet edilmeli, Kur’an okunmalıdır. Tabiî ki. gayr-i müslim aileler çocuklarının bundan muaf olmasını isteyebilir" maddesi de yer aldı.

Eygi, yazısında "Müslümanların açacağı kız liselerine, çarşaflı veya şer’î tesettürle örtülü olmayan kızlar alınmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Şevket Eygi'nin Milli Gazete'nin bugünkü (3 Ekim 2014) nüshasında yayımlanan, "Okullarda başörtüsünün serbest olması yetmez!" başlıklı yazısı şöyle:

'Okullarda başörtüsünün serbest olması yetmez!'

Okullarda kız çocuklarının başörtüsü takmasının serbest bırakılmasıyla iş bitmez.

Din ve eğitim hürriyetiyle ilgili çok radikal kararlar alınmalıdır.

Madde madde yazıyorum:

1. İngiltere’nin Büyük Britanya kısmında 1944’ten beri geçerli olduğu gibi bizde de her sabah okulun camiinde ibadet edilmeli, Kur’an okunmalıdır. Tabiî ki gayr-i müslim aileler çocuklarının bundan muaf olmasını isteyebilir.

2. Kemalist ideolojik eğitim sistemi değiştirilmeli, millî kültüre uygun ciddî bir eğitim sistemi getirilmelidir.

3. Bin yıl boyunca halkımızın, ülkemizin, devletimizin yazısı olan Osmanlıca bütün okullarda okutulmalı, yeni nesiller atalarının Türkçe mezar taşlarını okuyamayacak kadar cahil olma ayıbından kurtarılmalıdır.

4. Bütün okullarda zengin, yazılı, edebî Türkçe ve millî edebiyat dosdoğru öğretilip okutulmalı; kolej mezunu bir İngiliz gencinin Shakespeare’i okuyup anlayabilmesi gibi Türkiyeli çocuklar da Fuzulî’yi okuyabilmelidir.

5. Anne ve babaların, velîlerin çocuklarına istedikleri din eğitimini vermeleri ve verdirmeleri temel insan haklarındandır. Bu konudaki bütün Kemalist ve ateist engeller kaldırılmalıdır.

6. Karma eğitime son verilmelidir. İngiltere’de, ülkesine 19 başbakan kazandırmış olan Eton kolejinde karma eğitim yapılmıyor.

7. Okullarda gayr-i ilmî Darvinizm teorisi safsataları, sanki bilimsel gerçeklermiş gibi okutulmamalıdır.

8. Okullarımızda resmî ideolojik tarih martavalları ve mitolojisi değil, gerçek tarih okutulmalıdır.

9. Liseli gençler beyefendiler ve hanımefendiler olarak yetiştirilmelidir.

10. İslam ahlakına aykırı 19 Mayıs gençlik törenlerine son verilmelidir.

11. Liselere lise bitirme ve bakalorya imtihanları konulmalıdır.

12. Test usulü imtihan sistemi kaldırılmalı, yazılı kompozisyon usulüne dönülmelidir.

13. İlköğretimden sonra, okumaya istidadı ve kabiliyeti olmayanlar, Almanyada olduğu gibi meslekî pratik eğitime yönlendirilmelidir.

14. Müslümanlara İslam mektepleri ve liseleri açma hürriyeti verilmelidir.

15. Bu mekteplerde bütün Müslüman öğrencilerin beş vakit farz namazları okul imamının ardında cemaatle kılmaları sağlanmalıdır. Sultan Abdülaziz ve Abdülhamid zamanında Galatasaray Sultanisinde (lisesinde) böyle idi.

16. Müslümanların açacağı kız liselerine, çarşaflı veya şer’î tesettürle örtülü olmayan kızlar alınmamalıdır.

17. Türkiyede, İngilteredeki Eton Koleji gibi dünya çapında vasıflı ve güçlü mektepler açılmalıdır.

18. Dünyanının en güçlü ve vasıflı on lisesi listesine en az iki lisemiz girebilmelidir.

19. Bütün okullarda bilgi ve kültür yanında ahlak ve karakter terbiyesi de verilmelidir.

20. Okullarda genç nesillere sanat, estetik, güzellik boyutu kazandırılmalıdır.

Müslüman ailelerin çocuklarına başörtüsü hürriyeti verilmesi iyidir, doğrudur, insan haklarına uygundur. İngilterede bu hürriyet varsa, Türkiyede de olmalıdır, olacaktır.

Gizli Yahudilerin, Gizli Haçlıların, ateistlerin, İslam düşmanlarının, egemen azınlıkların, resmî ideoloji faşistlerinin, mürtedlerin bu hürriyete karşı çıkmalarını insan haklarına, millî kimlik ve kültüre, adalete, eşitliğe, demokrasiye aykırıdır. Onlar yerden göğe kadar haksızdır.