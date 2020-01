Milli Gazete'den 'karikatür' açıklaması

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Milli Gazete tarafından yayımlandığı iddia edilen karikatürle ilgili Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'tan açıklama geldi. Gazetelerine yönelik karalama çalışması yapıldığını söyleyen Kurdaş "Kişi ve sosyal medya hesaplarıyla hakkında her türlü hukuki yola başvuracağız" dedi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan karikatürde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir askeri ateşe doğru iterken resmediliyordu.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Aziz milletimize, kamuoyuna ve çok kıymetli okurlarımıza, Milli Gazete ailesine duyurumuzdur… Neredeyse yarım yüzyıldır saygın ve sorumlu yayıncılığıyla takdir edilen; Asparagasa, yalan ve iftiraya tevessül etmeyen, ama her zaman ve her zeminde sözünü de söyleyen Millî Gazete’mize karşı bugün sosyal medyada çirkin bir kampanya yürütüldüğünü üzülerek müşahade ettik.



İnancımız bakımdan bile sorunlu olan bir karikatürün Millî Gazete’mizde yayınlandığı yalanı ve iftirasıyla karşı karşıyayız…



Logosundaki "Hak Geldi Batıl Zail Oldu" düsturuna ve şerefli mazimize yakışmayan söz konusu karikatür gazetemizde asla yayımlanmamıştır.



Bu açıklamayı yapmak zorunda kalırken bile bu karikatürü yayımlamaktan imtina ediyoruz. Bilinmesi gerekir ki; böyle bir iftiranın Millî Gazete’ye ve camiamıza hiçbir zarar veremeyecektir.



Bu çirkin saldırıyı yürütenlerin bu iftiranın vebali altında kalacağını da belirtmek isteriz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu böyle hassas bir zamanda kim olduğu, neidüğü belli olmayan “trol” hesaplarıyla yürütülen bu yalan ve iftira süreci yakın takibimizdedir.



İftiralar, karalama kampanyaları karşısında hep "bu kadar da olmaz ki" demeyi tercih ettik... Haklı olduğumuzu bildiğimiz halde sustuk.



Bu sefer maalesef sadece İNSAF! diyemeyeceğiz... Söz konusu kişi ve sosyal medya hesaplarıyla hakkında her türlü hukuki yola başvuracağız.