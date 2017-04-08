Milli Gazete'den iktidara 'Seyyid Kutub'lu mesaj: Amerika'nın vicdanına sığınanlardan nefret ediyorum!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, ABD'nin Suriye'yi vurmasına ilişkin olarak, Seyyid Kutub'un "Amerika’dan nefret ediyorum; ama daha çok Amerika’nın vicdanına sığınan müslümanlardan nefret ediyorum" sözüyle operasyonu destekleyen iktidara göndermede bulundu.

Gazetenin "Irak, Irak değil" başlığıyla manşetine taşıdığı haberde, "Suriye’de 2011’de yakılan ateş, gün geçtikçe harlanıyor, alevi ise arşa yükseliyor… Tefrikaya düşen ve onlarca, yüzlerce parçaya ayrılmış durumdaki ümmet ise bir meselesini daha ABD’nin vicdanına havale etmiş durumda. Oysa ders almamız gereken Irak, başucumuzda duruyor" ifadesine yer verildi.

Haber, şöyle devam etti:

"Önceki gün sabaha karşı, İdlib’deki kimyasal saldırıya bir tepki olarak(!) ABD tarafından Suriye’deki bir hava üssüne füze saldırısı yapıldı. Rusya ile ABD arasındaki iplerin gerilmesine sebebiyet veren bu olay karşısında Müslümanların zafer kazanmış komutan edasındaki tavrı, batılın zihnimizde kurduğu hükümranlığı gözler önüne seriyor. Milyonlarca Müslüman’ı katleden ABD’den medet ummak, hanemize dökülen masum kanlarından birer hisse düşürmekten öte ne anlam ifade edebilir?

Kapımızın önünde İslam beldesinde

3. Dünya Savaşı mı?

Dün sabaha karşı ABD’nin Suriye’deki üsse füze saldırısı düzenlemesinin ardından Rusya ile ipler de geriliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye’deki hava üssü ve Tartus’taki deniz üssünün S-300 ve S-400 füzeleri tarafından korunduğunu duyurdu.

ABD Başkanı İslâm düşmanı Donald Trump yönetimi, 100’den fazla insanı öldüren kimyasal silah saldırısını bahane ederek Beşar Esad’a misillemede bulunacağını belirtirken Suriye rejimine ait Şayrat hava üssünü 59 Tomahawk füzesi ile vurdu. Füze saldırıları Pentagon’da toplantı sürerken gerçekleşti. Rusya ve İran saldırıya büyük tepki gösterirken, İngiltere ve İsrail başta olmak üzere Avrupa, işgalci ABD’nin yanında olduğunu açıkladı.



Trump operasyon ile ilgili olarak, 'Bu akşam kimyasal saldırının gerçekleştirildiği Suriye’deki hava üslerinin vurulması talimatı verdim. Tüm uluslara Suriye’de devam eden katliam ve ölümlerin son bulması için çağrı yapıyorum. Kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasını önlemek Amerika’nın ulusal güvenliği için de hayati önem taşımaktadır' dedi."