Milli Gazete'den hükümete: Hala oyunda oynaştasın; boksla İslami dayanışma mı sergilenecek!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın İstanbul'da yapılacak olmasına tepki göstererek "Hala oyunda oynaştasın; boksla İslami dayanışma mı sergilenecek" manşetiyle çıktı.

Milli gazetedeki haber şöyle:

Türkiye, 5. İslamî Dayanışma Oyunları adı altında 30 branşta (atletizm, basketbol, futbol, halter, karate, voleybol, yüzme ve atlama, tekvando, hentbol, masa tenisi, okçuluk, eskrim, jimnastik, judo, badminton, boks, kano, kürek, yelken, atıcılık, tenis, triatlon, güreş, wushu, engelliler-judo, engelliler-atletizm, engelliler-yüzme, engelliler-halter, geleneksel okçuluk ve aba güreşi) yapılmasını önerdi.

2013 yılındaki oyunlarda ise 154 sporcu Türkiye’yi, atletizm, badminton, basketbol, futbol, halter, karate, okçuluk, tenis, voleybol, wushu, tekvando ve yüzme dallarında temsil etmişti. Milli sporcular oyunlarda 23 altın, 30 gümüş ve 50 bronz olmak üzere 103 madalya kazanmıştı. Türkiye, bu yıl 12-22 Mayıs tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek 4. İslamî Dayanışma Oyunları’na 21 branşta yaklaşık 350 sporcuyla katılacak.



Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, İslamî Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) 25. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 5. İslamî Dayanışma Oyunları’nın 2021’de İstanbul’da yapılacağını açıkladı.



İslam coğrafyasının dört bir yanı kan, yıkım ve gözyaşıyla boğuşuyor. Daha birkaç gün önce yanı başımızda ümmetin çocuklarının sarin gazıyla nefesi kesildi. Tüm bu yaşananlar havsalamızdaki tazeliğini korurken, Türkiye 2021 yılında İslamî Oyunlar adı altında düzenlenen bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünya emperyalizmi İslam dünyası üzerine her gün yeni bir oyunu devreye sokadursun, abesle iştigal eden bu organizasyonun adı oyun değil, olsa olsa oyalanmaktır.



İslam coğrafyasının dört bir yanı kan, yıkım ve gözyaşıyla boğuşuyor. Daha birkaç gün önce yanı başımızda ümmetin çocukları sarın gazıyla öldürüldü. Tüm bu yaşananlar havsalamızdaki tazeliğini korurken, Türkiye 2021 yılında İslami oyunlar adı altında düzenlenen bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünya emperyalizmi İslam dünyası üzerine her gün yeni bir oyunu devreye sokadursun, abesle iştigal eden bu organizasyonun adı oyun değil, olsa olsa oyalanmaktır.



Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) 25. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. ISSF Başkanı Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz El Suud başkanlığındaki toplantıda Türkiye’yi Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç temsil etti. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıç, 2021 yılındaki İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliğini almak için yaptıkları başvurunun Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildiğini bildirdi.

Kılıç, oyunların 2021’de İstanbul’da yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın tam destek verdiğini kaydetti.

Kılıç, “İstanbul’da 2021 İslami Dayanışma Oyunları için sportif ve altyapı anlamında her şey hazır. Bir kaç yenilik yapılacak. Abdi İpekçi Spor Salonu’nu önümüzdeki dönemde hızlı şekilde yenileyeceğiz. Türkiye ve İstanbul, uluslararası spor organizasyonları için her zaman hazır. İslam Oyunları’nın dünya spor takviminde daha bilinir olması için önemli adımlar atacağız ve oyunları çok daha büyük organizasyon haline dönüştüreceğiz.” şeklinde konuştu. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov da bir sonraki oyunların kardeş ülkede yapılacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.



Bakandan oyun teklifleri

Bakan Kılıç, bazı Türk sporcuların doping kullandığı yönündeki iddialara ilişkin soruya, “Uluslararası Atletizm Federasyonunun ceza verdiği sporcularımızın konusu geçmişte olan bir konu. Spor camiasının kendini yenilemesiyle ilgili bir süreçten geçtik. 2017’de Türkiye artık dopingle değil, dopingle en üst düzeyde mücadele eden bir ülke olarak anılıyor. Sportif anlamdaki başarılarda zaman zaman düşme ve yükselme noktaları oluyor. Biz şu anda yükselişteyiz” cevabını verdi. Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın 30 branşta (atletizm, basketbol, futbol, halter, karate, voleybol, yüzme ve atlama, tekvando, hentbol, masa tenisi, okçuluk, eskrim, cimnastik, judo, badminton, boks, kano, kürek, yelken, atıcılık, tenis, triatlon, güreş, wushu, engelliler-judo, engelliler-atletizm, engelliler-yüzme, engelliler-halter, geleneksel okçuluk ve aba güreşi) yapılmasını önerdi.





Oyunların geçmişi

İlk olarak 2005 yılında Suudi Arabistan’da düzenlenen oyunların, 2009’da İran’da yapılması gereken organizasyonu iptal edildi. 2013’te Endonezya’da düzenlenen organizasyona bu yıl Azerbaycan ev sahipliği yapacak. 2005 Suudi Arabistan’daki oyunlarda 35 Türk sporcu; eskrim, görme engelliler, tenis, masa tenisi, tekvando, karate, yüzme dallarında mücadele ederken, bir altın, üçer gümüş ve bronz olmak üzere 7 madalya elde etmişti. 2013 yılındaki oyunlarda ise 154 sporcu Türkiye’yi, atletizm, badminton, basketbol, futbol, halter, karate, okçuluk, tenis, voleybol, wushu, tekvando ve yüzme dallarında temsil etmişti. Milli sporcular oyunlarda 23 altın, 30 gümüş ve 50 bronz olmak üzere 103 madalya kazanmıştı. Türkiye, bu yıl 12-22 Mayıs tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları’na 21 branşta yaklaşık 350 sporcuyla katılacak.