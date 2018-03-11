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Milli Gazete'den 'beyaz sayfa'

"Milletimizin, üreticimizin geleceği ve sağlığı için bu sayfamız bugün beyaz yayımlanmıştır"

11 Mart 2018 18:19

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği 'Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete, şeker fabrikalarını özelleştirme çalışmalarına tepki olarak beyaz sayfa ile çıktı.

Gazete, arka sayfasında hiçbir habere yer vermedi; yalnızca "Milletimizin, üreticimizin geleceği ve sağlığı için bu sayfamız bugün beyaz yayımlanmıştır" notu düşüldü. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda gazete yönetimine "hassasiyetlerinden dolayı" teşekkür etti. 

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