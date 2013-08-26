Milli Gazete'den Batı'nın Suriye'ye müdahalesine tepki

Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP'nin kuruluşunda rol oynayan siyasi kadronun içinde yetiştiği geleneğin gazetesi olan Milli Gazete, Suriye'de Şam yakınlarındaki kimyasal saldırının ardından uluslararası kamuoyunun askeri müdahale seçeneğini konuşmasına ilişkin olarak manşetten verdiği haberde, "Suriye halkı, şimdi de aynı islam ülkelerinin basiretsiz, çaresiz, işbirlikçi yöneticilerinin davetiyle küresel zalimlerin insafına bırakılıyor" ifadeleri yer aldı.

Milli Gazete, Suriye'ye batılı ülkelerin müdahalesi aleyhinde görüş bildirerek, "Boşverin BM'yi, boşverin NATO'yu... kapatın artık ABD ile kırmızı hat görüşmelerini. Son verin artık Kerry ile telefon görüşmelerine" dedi.

Milli Gazete'nin manşet haberi şöyle:

"İslam ülkelerini ferasetten yoksun yöneticilerinin politikalarıyla Esad'ın zulmüne terk edilen masum ve mazlum Suriye halkı, şimdi de aynı islam ülkelerinin basiretsiz, çaresiz, işbirlikçi yöneticilerinin davetiyle küresel zalimlerin insafına bırakılıyor. Ümmet-i Muhammed'in bizzat kendisinin haddini bildirmesi gereken bir zalim, zulmün küresel efendilerine havale ediliyor. Afganistan ve Irak'a çoluk çocuk, yaşlı kadın, sivil masum, demenden milyonlarca müslümanı katlederek "kutsanmış özgürlük" götüren ABD ve İngiltere başta olmak üzere Haçlı zihniyeti Suriye için de işgal planlarını deklare etmeye başladı.

Başta asırlar boyu İslam alemine liderlik yapmış olan ecdadın torunlarının ülkesi Türkiye olmak üzere, bütün İslam ülkelerinin yöneticilerine sesleniyoruz . Boşverin BM'yi, boşverin NATO'yu... kapatın artık ABD ile kırmızı hat görüşmelerini. Son verin artık Kerry ile telefon görüşmelerine. Diplomatik mezhep savaşlarını bir kenara bırakın. Müslümanlar için sözkonusu olunca adaletlerine "zulüm, kan ve işgal"den başka bir anlam ifade etmeyen haçlı elbissi giydiren Batı'dan "adalet" beklemekten vazgeçin, ne olur bir an önce, bütün dünyaya Müslümanların kendi meselelerini kendisinin çözeceğini gösterin! Zira zalimleri daha büyük zalimlere havale ederek zulümden kurtulmak mümkün değil."

'BM'nin görevi dünyada müslümanlığı yok etmek'

Öte yandan, gazeteye konuşan Saadet Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Karaman, "Birleşmiş Milletlerin (BM) görevi dünyada müslümanlığı yok etmektir, bu görevini de adım adım icra ediyor" dedi.