Milli Gazete'den Ariel Şaron'un ölümüne: Ümmete kandil müjdesi; ve geberdi!

Milli Gazete, 2006 yılında felç geçirerek komaya giren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un ölümünü "Ümmete kandil müjdesi.. Ve geberdi..." şeklinde verdi.

Haberde, "Sabra ve Şatilla katliamının başmimarı, ‘kasap’ lakaplı Ariel Şaron dün geberdi. 4 Ocak 2006’dan bu yana bitkisel hayatta, makinalara bağlı olarak yaşayan Şaron’un ölüm haberi mazlum ve mustazaf İslam dünyasında sevinçle karşılandı. 8 yıl boyunca komada can çekişen Şaron, insanlık tarihine “cani zalimlerden” biri olarak geçti." ifadelerine yer verildi.

İşte Milli gazetede yayımlanan o haber: