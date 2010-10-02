Milli Gazete'de 'Kurtulmuş' istifası

T24 - Milli Gazete'nin genel yayın yönetmeni birinci sayfadan "Son Söz" başlıklı bir veda yazısı yazdı, 2 Ekim'in gazetesini hazırlayan yazı işleri kadrosu ve bazı yazarlarıyla birlikte işi bıraktı

Milli Gazete'de Genel Yayın Yönetmeni Necdet Kutsal ve ekibi bugünün gazetesini hazırladıktan sonra eşyaları ile birlikte gazeteden ayrıldı.



Kutsal birici sayfadan ayrılış gerekçesini anlatan bir yazı yazıp "Allah'a emanet olun" diye bitirdi...



Timeturk'te yer alan habere göre; Milli Gazete'de uzun zamandır birlikte çalışan Necdet Kutsal ve ekibi, haber yazar kadrosu olmak üzere son haber ve yazılarını baskıya göndererek 2 Ekim 2010 tarihli Milli Gazete'yi İstanbul Sefaköy'deki tesislerde son iş günlerinin ürünü olarak belirledi.



Bu olayla ramazan ayında yaşanan iftar baskını ile başlayan, Numan Kurtulmuş ve ekibinin Saadet Partisi çatısı altında devam etmeme kararı almaları ile sonuçlanan sürecin henüz tamamlanmadığı ortaya çıktı.

Sırada il başkanları ve belediye başkanları var



Ayrıca Saadet Partisi'ndeki bu ayrılıkta Genel Başkan Numan Kurtulmuş, Kurtulmuş'un ekibi ve GİK üyeleri ile başlayan istifalar da bitmiş değil. Partide istifaların Pazartesi günü akşamına kadar süreceği ve onlarca il başkanı ve Belediye Başkanının da istifalarını Genel Merkeze sunacağı öğrenildi.

Yeni bir gazete mi kuruluyor?



Numan Kurtulmuş ve yeni ekibinin yeni bir gazete için de kolları sıvadığı belirtildi. Kurtulmuş ve ekibinin "Yeni Devir" gazetesini tekrar güncel bir gazete haline dönüştürmek için kolları sıvadığı belirtiliyor.



