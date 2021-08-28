Milli Gazete yazarı Tarım: Ayar vermek için ileri geri konuşanlar şunu bilsinler ki, Millî Görüşçüler 52 senedir kıl payı sapmadılar

Milli Gazete’nin yazarı Şakir Tarım bugün köşesinde, "Saadet Partisi’ne ayar vermek için ileri geri konuşanlar şunu bilsinler ki, Millî Görüşçüler 52 senedir kıl payı sapmadılar. Baştan beri bu eğitimler aralıksız devam etti. Millî Görüş uğrunda çalışanlar önemlidir; ama Millî Görüş belirli şahıslarla kaim değildir" dedi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasından sonra parti içindeki gerginlik, Asiltürk’ün “Liderlik” çıkışı ile yeniden kızışmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise en son verdiği bir röportajda, Asiltürk ile ilgili sorulan soruya, "Farklı fikirlerin gündeme gelmiş olmasını ben prensip itibariyle bir zenginlik olarak görürüm. Ama haddinden fazla ısrar, yani bunsuz olmaz gibi bir yaklaşımı da isabetli bulmam" değerlendirmesinde bulunmuştu.

TIKLAYIN - Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan Oğuzhan Asiltürk açıklaması: Haddinden fazla ısrarı isabetli bulmam

“Bazı kardeşlerimiz var ki hem Saadet Partisi’ni tanımıyorlar hem de Saadet Partisi’ne ayar çekmek, yönlendirmek istiyorlar. Uzaktan gazel okuyorlar. Halbuki Saadet Partisi’ni hakkıyla tanısalardı, bu gayretkeşliğin ne kadar 'abesle iştigal' olduğunu anlarlardı. Sonra, Saadet Partisi her türlü farklı fikirleri müzakereye açık bir parti! Saadet Partisi’ni asıl, yetkililerinin ağzından tanıyabilirsiniz” diyerek yazısına başlayan Tarım, ayrıca şunları kaydetti:

“Saadet Partisi’ne ayar vermek için ileri geri konuşanlar şunu bilsinler ki, Millî Görüşçüler 52 senedir kıl payı sapmadılar. Baştan beri bu eğitimler aralıksız devam etti. Millî Görüş uğrunda çalışanlar önemlidir; ama Millî Görüş belirli şahıslarla kaim değildir. İnsan fanidir; dava 'kalıcı.'

Millî Görüş’ün eğitimcileri, esas ve hedefler konusunda ilk gün ne anlatıyorlar ise bugün de aynı şeyi anlatıyorlar. YİK ve GİK’ten il başkanlarına; ilçe başkanlarından mahalle ve köy temsilcilerine kadar bütün Millî Görüş kadroları bunun böyle olduğunun yakın şahididirler. Saadet Partisi’ne ayar vermeye çalışanlar şunu bilsinler ki; Millî Görüş kadroları ne yaptıklarını ve hedeflerini çok iyi bilirler. Onları, yağlı kemik peşinde koşan dünyaperestlerle karıştırmayın!”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.