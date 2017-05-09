Milli Gazete yazarı: Pelikancı ve sözde İslamcı kanada kötü haber; Erdoğan adeta yeni parti kuruyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete'nin yazarı Ahmet Yavuz, halk oylamasının ardından iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarları arasında başlayan "tasfiye" tartışmalarıyla ilgili olarak "Erdoğan öyle bir yapı kurmaya çalışıyor ki, liberaller de, milliyetçiler de, Kürtler de, ulusalcılar da, İslamcılar da 'Bize kucak açtı' desin. Pelikancı ve sözde İslamcı kanada, trollere, kötü haber; bariz bir rengin ağırlığı olmayacak" görüşünü dile getirdi. Yavuz, "Erdoğan’ın işi zor yani. Adeta yeni parti kuruyor çünkü" iddiasını ileri sürdü.

AKP mahallesindeki tartışma sürüyor; kim ne dedi, kim ne cevap verdi, Erdoğan ne yaptı?

Ahmet Yavuz'un "Erdoğan yeni parti mi kuruyor?" başlığıyla yayımlanan (9 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Geçen hafta Külliye, Meclis kaynaklarımı sizler için yokladım. AK Parti katlarındaki beklentileri ve yaşanan havayı gözlemledim. Hatırlayın lütfen. Daha önce, Tayyip Bey’in 15 Temmuz’dan sonra “Bana yeni bir parti kurdurtmayın” çıkışını yazmıştık.

Şimdi 21 Mayıs’ta 33 ay sonra partisinin başına dönüyor. Yüzde 50+1’i getirecek bir kadro oluşturmak için ipleri ele alıyor.



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Öncelikle Erdoğan, 33 ayın hesabını masaya iyi yapacak! İlk olarak, referandum sürecinden başlayacak. Kendisi ve Başbakan Yıldırım, canla başla evet için çalışırken, Umre ziyaretleri yapanları, evet dememek için köşe bucak kaçanların hesabını görecek. 16 Nisan referandumunda kaybeden iller, çalışmayan teşkilatların hesabı da bu cümleden!



Buna karşın, eski kuruculardan, partide abi konumunda göstermelik de olsa bir iki kişiyi yönetime alacak gibi. Gençleri, kadınları ihmal yok. Konuşkan değil çalışkan, siyasetçi değil, şantiyeci gibi çalışan bir ekibi hedefliyor.



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Öyle bir yapı kurmaya çalışıyor ki, liberaller de, milliyetçiler de, Kürtler de, ulusalcılar da, İslamcılar da “Bize kucak açtı” desin! Pelikancı ve sözde İslamcı kanada, trollere, kötü haber! Bariz bir rengin ağırlığı olmayacak. Erdoğan’ın işi zor yani! Adeta yeni parti kuruyor çünkü!