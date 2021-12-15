Milli gazete yazarı: Çevresindekiler ekonomi hakkında hep pembe tablolar çiziyor olmalı, Erdoğan’ın şanssızlığı bu olsa gerek

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresini oluşturan isimlerin 'ekonomi' hakkındaki "pembe tablolar çizdiklerini" söyleyerek, "Erdoğan’ın şanssızlığı da bu olsa gerek" düşüncesini dile getirdi

Ceyhan, "Yakın çevremiz bize de böyle telkinlerde bulunuyor olsalar etkilenmeyiz diyemeyiz. Yakın çevre öyle bir tablo çiziyor ki, insan söylenenleri duyunca hayretlere düşüyor! 'Onlarla aynı dünyada mı yaşıyoruz farklı gezegenlerde mi yaşıyoruz' diye meraklanıyoruz. Mesela içlerinden biri 'ekonominin durumunun iyi' olduğunu söylüyor ve 'döviz dışında meselemiz yok' diyor! Keşke böyle pembe tablolar çizeceklerine döviz meselesinin ekonomideki tüm sorunların kaynağı olduğunu dile getirseler" ifadesini kullandı.

Ceyhan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yakın çevre ekonomiyi öyle bir övüyor ki! Ardından döviz meselesini açmasalar biz bile neredeyse ekonominin iyi durumda olduğuna inanacağız! Ekonomi iyi durumdaymış ve de döviz dışında mesele yokmuş! Bu nasıl bir yaklaşım anlamakta zorluk çekiyoruz. Zira ekonominin içinde bulunduğu tüm sorunların temelinde hep bu döviz olayı var! Hani 'döviz dışında meselemiz yok' diyorlar ya aslında temelinde dövizin olmadığı bir mesele yok! Bütün problemlerin altında döviz meselesi var. Nasıl 'içki bütün kötülüklerin anası' ise döviz meselesi de bütün ekonomik sorunların anası konumunda!"