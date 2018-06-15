Milli Gazete yazarı: Bize karşı çıkmak Akdağ ailesinde babadan oğla miras kalmış

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, AKP hükümetlerinde çeşitli görevler de yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın Milli Görüş'e karşı yaptığı açıklamaların babasından kaynaklandığını söyledi. Ceyhan, "Milli Görüş’e muhalefet ve karşı çıkış Akdağ ailesinde babadan oğla miras kalmış" dedi.

Ceyhan'ın "Akdağ’ların Milli Görüş alerjisi" başlığıyla (15 Haziran 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Pek çok AKP kurmayı Saadet Partisi’ne hoşgörü ile bakarken Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın her fırsatta Saadet Partisi ve Genel Başkanı’nı diline dolaması sıradan bir şey olabilir mi?

Yoksa daha derin nedenleri mi vardır?

Bizce bu alerji sıradan bir tesadüf sonucu ortaya çıkmış bir durum değildir.

Muhakkak geçmişi vardır.

Tabiri caizse bu alerji genetik bir alerji!

Hedef sadece Saadet Partisi ve Genel Başkanı Karamollaoğlu değil. Topyekûn Milli Görüş camiasının hedef olarak alınıyor. Çünkü Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ne camiaya yabancı ne de camiamızın yabancısı olduğu bir isim değil.

Milli Görüş camiası önce Recep Akdağ’ın babası Yahya Akdağ ile MSP milletvekili olduğu dönemde tanışmıştır.

Evet, baba/oğul Akdağ’lar Milli Görüş’e hem oldukça yakın hem de oldukça muhalif isimler.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın babası Yahya Akdağ da o dönemde Erbakan Hocaya muhalefeti ile tanınmış bir isim olunca doğal olarak aklımıza genetik alerji şıkkı geliyor.

MSP milletvekili Yahya Akdağ’ın bazı arkadaşları ile birlikte Erbakan Hocaya yaptıkları muhalefeti o dönemleri yaşamış olanlar iyi hatırlayacaklardır.

Yani bu durum kimsenin bilmediği saklı gizli bir hâl değil.

Dün baba Akdağ Milli Görüş camiasında muhalefeti ile dikkat çekiyordu bugün ise oğul Akdağ Saadet Partisi’ni vesile ederek Milli Görüş camiasını eleştirmeyi sürdürüyor.

Hâl böyle olunca da insan doğal olarak baba/oğul Akdağ’ların Milli Görüş camiası ile alıp veremediklerinin ne olduğunu merak ediyor.

Yıllar öncesinde Erbakan Hocaya isteklerini kabul ettirememiş olmalarının hesabı bugün de devam ediyor olabilir mi?

Bu hesap sanki hiç kapanmamış gibi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın Sağlık Bakanı olduğu ilk günlerde makam aracında bir yakınına babasının Erbakan’a muhalefet eden öncü siyasilerden olduğunu adeta iftihar ederek anlattığını duyduğumuz zaman da bu hesabın kapanmadığını düşünmüştük.

Şimdi yaptığı açıklamalar bu zannımızı kuvvetlendiriyor.

Evet, öyle görünüyor ki Milli Görüş’e muhalefet ve karşı çıkış

Akdağ ailesinde babadan oğla miras kalmış.

Oysa Milli Görüş’e karşı çıkmak ve muhalefet etme yerine vakitlerini çok daha hayırlı işlere ayırabilirlerdi.

Ama onlar bunu bir türlü beceremediler. Belki de bunu tercih etmiyorlar.

Milli Görüş’ün müzmin muhalifleri olarak karşımızdalar.