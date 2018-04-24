Milli Gazete yazarı: Benim için ha Akşener, ha Gül; ikisi de olur!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete'nin yazarı Ahmet Yavuz, 24 Haziran'da gidilecek erken seçime ilişkin olarak, "O partinin tepe isimlerinden biriyle nabız yokluyoruz. Ya muhalefet Gül’de uzlaşırsa ne olacak? Cevap, gayet uzlaşmacı: Benim için ha Akşener, ha Gül. İkisi de olur!" dedi.

Yavuz, "MHP’de “isyan” ile başlayan o hareket, şimdiye dek “Meral Akşener” üzerinden yürüdü. Ve baskın seçim. Ya Demokrat Parti listelerinden seçime girecek veya CHP’den “görevli” 20 milletvekili transfer edilecekti. B şıkkıyla TBMM’de grubunu kurdu! Artık partileşti" ifadesini kullanırken, "Ne ki Meral Hanım cumhurbaşkanı adayı olup seçilemezse genel başkanlık, Meclis’teki grup ve parti de elinden gider. Siyaset, kaybetmeyi affetmez çünkü" yorumunda bulundu.

"Geçen hafta İyi Parti kurucusu ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ile Meclis’te “Türk siyasetini” konuştuk" diyen Yavuz "Meğerse Yusuf Hoca, iki minik evladı için bir süre geri durmuş. Anladığım, bundan sonra kendisini daha sık göreceğiz" diye yazdı.