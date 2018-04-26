Milli Gazete yazarı: Bahçeli, 2014 seçiminde Gül'e adaylık teklifi götürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete'nin yazarı Ahmet Yavuz, 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ortak adaylık teklifi götürdüğünü iddia etti.

Yavuz, "24 Haziran seçimleri için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isminin gündeme gelmesi üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı sert çıkış tartışılmaya devam ediyor. Twitter hesabından, 'Gül’ün adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır' diyen Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre; 2014 yılındaki seçimlerde Devlet Bahçeli, Ekmeleddin İhsanloğlu’ndan önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e muhalefetin ortak adayı olması konusunda teklifte bulundu" dedi.

"Ancak Gül’ün bu teklifi reddetmesi üzerine Bahçeli aynı teklifi Ekmeleddin İhsanoğlu’na götürdü" diyen Yavuz, "Bilindiği gibi Ekmeleddin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’a karşı CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak gösterilmişti" ifadesini kullandı.

Yavuz şöyle devam etti:

"Sayın Gül bataklığa girmenin, itibar ve prestijine bizzat ve kendi aymazlığıyla hançer vurmanın kıyısındadır. Yazıktır, ayıptır, hüsrandır, hezimettir. Sayın Gül, Pensilvanya’nın tezgâhına düşmeyi nasıl göze almıştır' diyerek ağır ithamlarda bulunan Bahçeli’nin, o zaman sert muhalefet sergilediği Erdoğan’a karşı önerdiği isim Ankara kulislerinde konuşuluyor. Buna göre ana muhalefet CHP ve MHP’nin çatı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu yerine Abdullah Gül’e teklifte bulunulduğu ortaya çıktı."