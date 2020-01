Milli Gazete yazarı: AKP, 'düşmanlar kardeşler' partisi hâlini aldı; aynı çatı altında siyaset yapmaları zor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete'nin yazarı Zeki Ceyhan, "İktidar partisi artık 'düşman kardeşler' partisi halini almış bulunuyor! Birbirlerini 'düşman gibi gören' insanların aynı çatı altında siyaset yapmaları çok zor" dedi.

İktidar partisinde meydana gelen "yıpranmışlık" yüzünden sağlıklı karar alınmasının zor olduğunu iddia eden Ceyhan, "Doğru adım' atıyoruz diye sürekli 'yanlış adım' attıkları için referandumda aldıkları oy oranını yakalamaları bile imkânsız hale gelirse sürpriz olmamalı" diye yazdı.

Zeki Ceyhan'ın "Küskünler çoğalırken" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

İktidar partisi açısından oldukça “zor bir dönem” başlamış bulunuyor!

Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “partiye dönmesine” ve “başına geçecek” olmasına “sevinirlerken” bir taraftan da parti içindeki “küskün sayısının” hızla artıyor olması karşılarına önemli bir sorun olarak çıkıyor.

Önlerinde referandum sürecinde “yeterince çalışmadıkları” düşünülen belediye başkanlarını “görevden alma” ve yerlerine belediye meclislerinden birini atamak gibi “yeni küskünlüklere” yol açacak bir gündem var!

Evet, görevden alınan her yeni belediye başkanı ve yerine atanacak her yeni isim iktidar partisi içindeki küskünlüklerin daha da çoğalmasından başka bir işe yaramayacaktır.



Geçmişte herhangi bir vesile ile yönetimden uzaklaştırılan isimler bugün her ne kadar, “Hâlâ iyi bir AKP’liyim” deyip geziyorlarsa da eskiden olduğu gibi can-u gönülden parti için çalışmadıkları aşikâr!

İktidar partisi içinde “küskünlerin” sayısının hızla arttığı, “kırgınların da müstakbel küskünler” olarak parti içinde fitne fesat merkezi haline geldiklerini inkâr etmek mümkün mü?

Referandumda zar zor alınan yüzde 51,5’luk oy oranı iktidar partisini bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.



Bu oranı daha yukarılara çekmek için atılacak adımların da beklenen faydayı vermeyeceği açık seçik görülüyor.

Baksanıza iktidar partisi milletvekilleri “AKP’lilerin AKP’nin altını oymaktan vazgeçmediğini” ileri sürerek kendilerinin pes ettiklerini ilan ediyorlar.

Bu pes ediş aslında iktidar partisinde yaşanan kavganın büyüklüğünü bize gösteriyor.



İktidar partisi artık “düşman kardeşler” partisi halini almış bulunuyor! Birbirlerini “düşman gibi gören” insanların aynı çatı altında siyaset yapmaları çok zor!

İktidar partisinde bu yıpranmışlık yüzünden sağlıklı karar alınması da oldukça zor. “Doğru adım” atıyoruz diye sürekli “yanlış adım” attıkları için referandumda aldıkları oy oranını yakalamaları bile imkânsız hale gelirse sürpriz olmamalı.