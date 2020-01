Milli Gazete: Türkiye, Filistinlilere 'one minute' çekiyor, vize vermiyor

Milli Gazete, "Türkiye’nin Filistinlilere yönelik vize prosedürünü ağırlaştırdığını ve her Filistinliden Türkiye’den bir irtibat ve referans mektubu getirmesini talep ettiğini” öne sürdü.

Türkiye’nin İsrail vatandaşlarından vize istemediğini belirten Milli Gazete “Davos’ta Şimon Peres’e ‘one Minute’ çekip, İsraillilere vize kapısını sonuna kadar açan Türkiye’nin, Filistinlilere vizeyi sıkılaştırması, ‘One minute Filistinlilere mi çekildi?’ sorusunu akıllara getirdi” ifadesine yer verdi.

Milli Gazete, Türkiye’nin Filistinden göç alacağı endişesinin “yersiz” olduğunu savunarak “Filistinliler, Suriye veya başka sıkıntılı bölgeler gibi Türkiye’ye akın akın göçmeyi düşünmüyor” ifadelerini kullandı. Milli Gazete’de, Ahmet Yavuz imzasıyla ve ‘Türkiye’den Filistinlilere ‘one minute” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

“Türk makamları, Filistinlilere daha önceden de vize uygularken, özellikle son zamanlarda Türkiye’ye gelmek isteyen Filistinlilere vizeyi hayli zorlaştırdı. İşin trajik yönü ise, Türkiye İsrailliden vize istemeyip, kapıları sonuna kadar açarken İsrail her Türkiye vatandaşından vize istiyor. Hatta Mavi Marmara’da olduğu gibi skandal bir şekilde çırıl çıplak soyup arama yapıyor.

İsrail’in Mavi Marmara’da Türk vatandaşlarını Türkiye’nin gözü önünde katletmesi, geçtiğimiz mübarek Ramazan ayında ve bayramda oruçlu iken Gazzelilerin evlerini başına yıkması ve en son olarak da bütün Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı basmasına karşın, Türkiye’den gördükleri bu vize özgürlüğü Filistinlilerin adeta kahrediyor.”

Nauru, Tuvalu, Palau, Fizi ve Filistin

“Türkiye hangi ülkelerin vatandaşlarına vize uyguluyor? Türkiye, 26 ülkenin vatandaşlarını Türk diplomatik temsilciliklerinden seyahat öncesi vize zorunluluğuna tabi tutuyor. İşte onlardan bazıları: Kamboçya, Küba, Doğu Timor, Fizi, Guyana, Kiribati, Laos, Marshall Adaları, Mikronezya Federal Devletleri, Kuzey Kore, Palau, Papua Yeni Gine, Filipinler, Samoa, Soloman Adaları, Güney Sudan, Sri Lanka, Myanmar, Surinam, Tonga, Nauru, Nepal, Tuvalu, Vanuatu, Butan. Adı sanı duyulmamış bu ülkelerin arasında maalesef Filistin de yer alıyor.

Türkiye, İsrail vatandaşlarına vize uygulamazken, Filistin’den Türkiye’ye gelmek isteyen Filistinlilere vize istiyor. Son zamanlarda, vize şartlarını ağırlaştıran Türkiye, her Filistinliden Türkiye’den bir irtibat ve referans mektubu getirmesini istiyor.

Türk makamları, Filistinlilere daha önceden de vize uygularken, özellikle son zamanlarda Türkiye’ye gelmek isteyen Filistinlilere vizeyi hayli zorlaştırdı. İşin trajik yönü ise, Türkiye İsrailliden vize istemeyip, kapıları sonuna kadar açarken İsrail her Türkiye vatandaşından vize istiyor. Hatta üst düzey Türk yetkilileri havaalanında bekletip, Mavi Marmara’da olduğu gibi skandal bir şekilde çırıl çıplak soyarak arama yapıyor. İsrail’in Mavi Marmara’da Türk vatandaşlarını Türkiye’nin gözü önünde katletmesi, geçtiğimiz mübarek Ramazan ayında ve bayramda oruçlu iken Gazzelilerin evlerini başına yıkması ve en son olarak da bütün Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı basmasına karşın, Türkiye’den gördükleri bu vize özgürlüğü Filistinliler adeta kahrediyor. Davos’ta Şimon Peres’e One Minute çekip, İsraillilere vize kapısını sonuna kadar açan Türkiye’nin, Filistinlilere vizeyi sıkılaştırması, “One minute Filistinlilere mi çekildi?” sorusunu akla getiriyor.”

“Peki Türkiye hangi ülkelerin vatandaşlarına vize uyguluyor? Türkiye, 26 ülkenin vatandaşlarını Türk diplomatik temsilciliklerinden seyahat öncesi vize zorunluluğuna tabi tutuyor. İşte onlardan bazıları: Kamboçya, Küba, Doğu Timor, Fizi, Guyana, Kiribati, Laos, Marshall Adaları, Mikronezya Federal Devletleri, Kuzey Kore, Palau, Papua Yeni Gine, Filipinler, Samoa, Soloman Adaları, Güney Sudan, Sri Lanka, Myanmar, Surinam, Tonga, Nauru, Nepal, Tuvalu, Vanuatu, Butan. Adı sanı duyulmamış bu ülkelerin arasında maalesef Filistin’de yer alıyor.”

Filistinliler topraklarını terk etmiyor

“Türkiye’nin “Filistin’den aşırı göç endişesi” ise yersiz. Çünkü Filistinliler, Suriye veya başka sıkıntılı bölgeler gibi Türkiye’ye akın akın göçmeyi düşünmüyor. Şehit olacağını bile bile Filistin’i terk etmiyorlar. Gazze ve Filistin Bölgesini terk ettikleri anda, oraların dünyanın dört bir etrafından zorla veya gönüllü olarak “Kutsal Topraklar”ı işgal etmiş Yahudilerin toprağı sayılacağını çok iyi biliyorlar. Büyük sıkıntı, ızdırap, yokluk, savaş, tank, top mermileri altında hayatı sabırla, şehadeti ise büyük bir arzu ile karşılıyorlar. Bütün dünyanın itirazlarına rağmen zoraki açılan yeni işgal yerleri ve terör devleti İsrail’in yarım asrı aşkın tarihi de bunu ispatlıyor.”