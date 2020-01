Milli Gazete: Tek yol İslam

T24 -

İmam Hatip etkisi

Medreseler açilabilir mi?



Diyanetsen: Kur'an eğitimi için neden olmasin

ÖĞDER: Orta Kısımlar açılmalı

Milli Gazete'nin "Tek yol İslam" başlığıyla manşetten duyurduğu bugünkü (14 Aralık 2011) haberi aynen şöyle:Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplumda sözü geçen, saygınlığı olan 'mele' veya 'molla' denilen manevi toplum önderlerinin Diyanet kadrosuna alınmasına yönelik girişim, 8 yıllık kesintisiz eğitim ile birlikte orta kısımları kapatılan İmam Hatip Liselerin orta kısımları ve özellikle bölgede eskiden çok etkin olan manevi ilimlerin okutulduğu medrese usulü eğitimin yeniden canlandırılmasını da gündeme getirdi.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplumda sözü geçen, saygınlığı olan 'mele' veya 'molla' denilen manevi toplum önderlerinin Diyanet kadrosuna alınmasına yönelik girişimin başlattığı tartışma, 8 yıllık kesintisiz eğitim ile birlikte orta kısımları kapatılan İmam Hatip Liselerin orta kısımları ve özellikle bölgede eskiden çok etkin olan manevi ilimlerin okutulduğu medrese usulü eğitimin yeniden canlandırılmasını da gündeme getirdi.Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın 'mele'lere Diyanet'te 1000 kişilik kadro verileceğine ilişkin açıklaması büyük yankı uyandırdı. Ancak bölgeden ilk gelen tepkiler, biraz karışık. Böyle bir girişimi olumlu bulup, destekleyen de var, Diyanet'in çatısı altına girmeyi bir baskı unsuru olarak gören ve 50-60 yaşındaki bir toplum önderinin sınava tabi tutulmasına temkinli yaklaşan da. Diyanet'in açacağı sınava kaç kişinin başvuruda bulunacağı tamamen merak konusu.Doğu ve Güneydoğu'da en gözde eğitim kurumları arasında yer alan İmam Hatip Liselerinin, 28 Şubat sürecinde orta kısımlarının kapatılması ve lise bölümlerine engel çıkartılması, hem bölge gençlerinin maneviyatsız bir eğitimle yetişmesine hem de terörün tek çaresi İslam kardeşliği panzehirinin etkisinin azalmasına yol açtı.1999 yılında çıkarılan 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim hala yürürlükte. Son Milli Eğitim Şura'sında zorunlu eğitimin 1 4 4 4 şeklinde kesintili hale getirilmesi ve 13 yıla çıkarılması tavsiye edilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bunun için herhangi bir girişim başlatmış değil. Son 'mele' çıkışı, İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının yeniden açılması için kesintisiz eğitim uygulamasının bir an önce değiştirilmesine yönelik talepleri bir kez daha gündeme getirdi. Terörün panzehiri olan İslam kardeşliğinin temel esas alındığı İmam Hatip Liselerinin yeniden bölgede etkin hale getirilmesi için artık ciddi girişimlerin başlatılması isteniyor.Doğudaki en eski kurumlardan birisi de medreseler. Bugün bölgedeki kardeşkanının dökülmesine yol açan ana etkenlerden birisi, manevi eğitim veren kurumların azalması ve yeni nesillerin kardeşlik duyguları yerine ırkçı fitneye yol açan düşüncelerle yetiştirilmesi. Cumhuriyet öncesi dönemde bölgede oldukça etkin olan medreselerde, maddi ve manevi eğitimlerin yuvası olan medreseler, insanları ayrıştırmaya değil birleştirmeye, bütünleştirmeye sevk ediyordu. Mele'lerin Diyanet kadrosuna alınmasına yönelik girişim, terörün kökünü kazıyacak 'kardeşlik tohumları' atacak medreseler yeniden faaliyete geçirilebilir mi? sorusunu gündeme getirdi.Diyanetsen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Mele'lerin Diyanet kadrosuna alınmasına destek verirken, "Biz olumlu karşılıyoruz. Bu yörenin önderleri, akil insanları konumundaki bu kişilere, kadro verilmesinde bir sakınca görmüyoruz. Çünkü bu insanlar son Cuma eylemleri dahil olmak üzere her konuda devletin ve milletin yanında yer almışlardır" dedi. İmam Hatip Okullarının orta kısımlarının da mutlaka yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Bayraktutar, "Biz yıllardır her yerde söylüyoruz. Zorunlu eğitim olsun, 11 yıl olsun ama kesintili olsun. İlkokuldan sonra herkes tercihte bulunabilsin. İsteyen İmam Hatip'e isteyen meslek lisesine gidebilsin" dedi. Medreseler konusunun ise apayrı bir durum oluşturduğunu vurgulayan Bayraktutar, "Bunlarla ilgili kanuni yasaklar ve engeller sözkonusu. Öncelikle bu kanunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Yasal değişiklikler yapılırsa, devletin ve Diyanet'in kontrolünde başta dini ilimler olmak üzere her sahada en üst seviyede neden eğitim verilmesinin önü açılmasın? Bunda niye bir sakınca olsun?" diye konuştu.ÖĞDER Genel Başkanı İsmail Hakkı Akkiraz ise, "Ülkemizde bir terör belası var. Bunun ana sebebi, İslam'dan uzaklaşmadır. İslam'la yeniden barışma adına, bu toplum önderlerine önem verilmesinden memnuniyet duyarız. Güneydoğuda görev yapan toplum önderlerine kadro verilmesi, sadece bir gönül almak olarak kalmamalıdır. Eğer bölgenin huzura kavuşturulması isteniyorsa, imam hatip okullarının orta kısımları tekrar açılmalıdır. Bütün okullara seçmeli Kuranı Kerim dersi ve İslam dersi konulmalıdır. Ayrıca kapatılmış yerel medreselerin ihyası bakımından onlara bir statü kazandırılması, tekrar faaliyete geçirilmesi yönündeki engellerin kaldırılması gerekir. En köklü çözüm bu olur" dedi.