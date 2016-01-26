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Milli Gazete: Sisi, İhvan liderleri hakkındaki idam kararlarını kaldırttı; İsrail, Türkiye'yle barış için aracı olacak

"AKP bu gelişmeden pay çıkarma hesabı yapıyor"

26 Ocak 2016 17:38

Milli Gazete, Mısır'ın darbeyle göreve gelen lideri Abdulfettah El Sisi'nin Müslüman Kardeşler’in (İhvan) ileri gelenlerine yönelik verilen idam kararlarının kalkacağı yolundaki açıklamalarının ardından Mısır Temyiz Mahkemesi'nin idam kararlarını kaldırdığını öne sürdü. Haberde, “İhvan hareketi Mısır’da hazırlıklı olmadığı halde ikna edilip parti olarak seçimlere girip bugünkü hazin duruma düşmelerinin sorumlusu olmakla, Türkiye’de eleştirilen AKP iktidarının bu gelişmeden pay çıkarma hesabı yaptığı belirtiliyor" ifadeleri yer aldı.

Ahmet Yavuz imzasıyla yayımlanan haberde, Sisi’nin göreve gelmesiyle kopan Türkiye-Mısır ilişkilerinin, başta İsrail olmak üzere araya giren ülkelerin çabalarıyla yeniden başladığını ileri sürüldü. 

Mısır Temyiz Mahkemesi'nin Müslüman Kardeşler Hareketi lideri Muhammed Bedii ile yardımcısı Hayrat Şatır hakkında Mekteb El-İrşad davasından verilen idam kararını kaldırdığı, bu doğrultuda Türkiye'nin Sisi yönetimini tanıyacağı iddia edildi.

Geçen haftalarda Sisi'nin Türkiye'ye davet edileceği yolunda bazı iddialar gündeme gelmişti.

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