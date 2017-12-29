Milli Gazete, Saadet Partili yöneticinin tahliyesini böyle gördü: Milli Görüş'ten FETÖ'cü çıkmaz!

Milli Gazete, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası "Bylock" kullandığı iddiasıyla tutuklanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman için verilen tahliye kararını "İlahi adalet tecelli etti" başlığıla manşetine taşıdı. Söz konusu haberde, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim'in, “Yargı makamlarını bu yanlış karardan döndükleri için tebrik ediyorum. Biz Milli Görüşçüyüz. Milli Görüş’ten FETÖ’cü çıkmaz" açıklamasına yer verildi.

Milli Gazete'de yer alan haber aynen şöyle:

6 Temmuz’da gözaltına alınan ve 7 Temmuz’dan beri de tutuklu bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mustafa Yaman 175 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiği tespit edildiğini açıklamasından sonra, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dünkü kararından sonra ara karar açıklayarak Mustafa Yaman’ın tahliyesine karar verdi. Metris Cezaevi önünde ailesi ve ömrünü vakfettiği Milli Görüşçü arkadaşları tarafından karşılanan Mustafa Yaman, evine gitmeden Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na giderek, il yönetim kurulu toplantısına katıldı.

"Türkiye'de bu yapıya en uzak insanalrız"

Saadet Partisi İstanbul Başkanlığı önünde açıklama yapan Mustafa Yaman karışıkduygular içerisinde bulunduğunu ve hala şaşkın olduğunu belirtti. Yaman,“Anlamsız bir şekilde 6 ay hapishanede kaldım. Kendime bir pay biçmeyeceğim ama dünya görüşüm, şuan önünde bulunduğum kurum itibariyle Türkiye’de bu yapıya en uzak insanlardan biriyim. Saadet Partili oluşumdan dolayı bu yapıya en uzak insanlardan biri olmama rağmen bunları yaşamak beni şaşkınlığa uğrattı” dedi.

“Her zaman adalet mücadelesi verdik"

Her zaman adalet mücadelesi verdiklerini belirten Avukat Mustafa Yaman, “Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şube Başkanıyım. İş arkadaşlarımızla beraber, Saadet Partimizle biz zaten insanların mağduriyete uğramaması için bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Bundan sonra da daha fazla çalışacağız. Bu konuda ‘Sadece bir siyasi partiye, sivil toplum kuruluşuna, medyaya görev düşüyor’ dersek yanılırız. Bütün millet olarak sorumluluklarımızın farkına varıp sorumluluklardan kaçmamamız gerekiyor” ifadesinii kullandı.

“Bunlara karşı hep beraber mücadele edelim"

FETÖ ile her zaman ayrı olduklarının altını çizen Yaman “Bu yapılarla neden ayrı olduğumuzun da farkına varmamız gerekiyor. Bu yapının başındaki adam ağlıyor diye, böyle cılız sebeplerle karşılarında olursak bu doğru bir karşı duruş olmaz. Doğru bir karşı duruş, fikriyatla karşı olmak, ülkemizi ne zarar verdiklerini tespit ederek karşı olmak demektir. Bunlara karşı hep beraber mücadele edelim. Medya kendini geri çekmesin. Bu mücadele ülkemizin devamlılığının zaruri şartıdır. Çünkü adaletin olmadığı yerde devlet de ayakta duramaz” diye konuştu.

Tahliye kararı

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dünkü kararından sonra ara karar açıklayarak Mustafa Yaman’ın tahliyesine karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Sanık Mustafa Yaman’ın güncellenen ByLock listesinde adının listeden çıkartıldığı, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir iddia ve delil bulunmadığı görülmekle sanığın müsnet suçtan bihakkın tahliyesine, başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılmasına, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.”

"Gecikmiş adalet adalet değildir"

Avukat Mustafa Yaman’ın Saadet Partisi İstanbul il Başkanlığı önündeki açıklamasından sonra Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim de bir açıklama yaptı. Sevim, “Yargı makamlarını bu yanlış karardan döndükleri için tebrik ediyorum. Yanlış hesap Bağdat’tan döner diye bir atasözümüz vardır ya tıpkı onun gibi yanlış hesap 7 aylık bir gecikme ile Türk yargısından geri dönmüştür. Unutulmaması gereken şudur ki gecikmiş adalet, adalet değildir. Yanlış tutumlarla, yanlış yaklaşımlarla ortaya konulan hatalar zinciri başta Mustafa Yaman kardeşim olmak üzere onlarca kişinin hayatını olumsuz etkilemiştir. İnsanlığın tecrübesi ile oluşan adaletin temel prensiplerine sımsıkı sarılmak her zaman için çözümdür. Nedir bu adaletin temel prensipleri; Birincisi; “beraet-i zimmet asıldır” yani bir kişinin suçu ispatlanana kadar, suçsuz olduğunun kabul edilmesi gerekir. İkincisi ise; hukuk kurallarının herkes için eşit olarak işletilmesi gerekir. Hukuk gözünde akraba, dost, zengin, fakir olmaz. A şahsı için uygulanan ne varsa B şahsı için de uygulanması gerekir.” dedi.

FETÖ'cülerle beraber kalmayı reddetti

Geçtiğimiz ay hâkim karşısına çıkan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman, buradaki ifadesinde “Bunlarla beraber kalmak istemediğim için dilekçe verdim ve tecritteyim. Gardiyanlar bile biliyor benim suçsuz olduğumu. Toplumun, devletin her kesiminden insan, ‘Bizde Bylock çıkar, Mustafa Yaman’da çıkmaz’ diyor. Binlerce insan bizim bu olaya uzak olduğumuzu zaten biliyor” diye konuşmuştu.

Biz arka bahçeden kaçanlardan değiliz

“Bylock değil Bylock içerisinde ki yazışmalar suç unsuru sayılsın” diyen Sevim, “Böylece adalete olan güven daha da artacak ve haksızlıklar önüne geçilecektir. Mustafa Yaman bey kardeşim bir Perşembe günü delilsiz ve dayanaksız bir şekilde gözaltına alındığında biz şunu dedik: Biz Milli Görüşçüyüz. Milli Görüşten FETÖ’cü çıkmaz. Biz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hakiki talebeleriyiz. Hocamız bize “bu adamların okullarına çocuklarınızı verirseniz ABD’ye asker olarak yetişirler” dediğinde biz kendisini dinledik ve itaat ettik. Biz arka bahçeden kaçanlardan değiliz. Biz bu örgütün dış mihrakların kuklası olduğunu anladık. Bütün hayatımızı bu gibi yapılarla mücadele etmek için feda ettik. Bu duygularla Mustafa Yaman kardeşime geçmiş olsun diyorum. Ailesine sevenlerine göz aydınlığı olsun diyorum. Ve Saadet Partisi olarak kendileri ile aynı mücadeleyi vermenin mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Darısı geride kalan haksız yere hapis yatan bütün vatandaşlarımızın başına olsun” ifadesini kullandı.

"FETÖ ile asla yan yana gelemeyiz"

Bylock iddiası ile 175 gündür suçsuz yere tutuklu olarak yargılanan Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman özgürlüğüne kavuştu. 6 ay sonra gelen adalete ilişkin Saadet Partisi İstanbul il binası önünde bir açıklama yapan Yaman, “Biz her zaman FETÖ ile ayrı olduk. Bu ayrılık da büyük bir fikir ayrılığıydı. Bunlara karşı hep beraber mücadele edelim. Herkesin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Medya kendini geri çekmesin. Bu mücadele, ülkemizin devamlılığının zaruri şartıdır. Çünkü adaletin olmadığı yerde devlet de ayakta duramaz” diye konuştu.

"Milli görüşten FETÖ'cü çıkmaz"

Mustafa Yaman’ın tahliyesinden sonra bir basın açıklaması yaparak kararı değerlendiren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, “Yargı makamlarını bu yanlış karardan döndükleri için tebrik ediyorum. Biz Milli Görüşçüyüz. Milli Görüş’ten FETÖ’cü çıkmaz. Bizler Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hakiki talebeleriyiz. Hocamız bize “Bu adamların okullarına çocuklarınızı verirseniz ABD’ye asker olarak yetişirler” dediğinde biz kendisini dinledik ve itaat ettik. Biz arka bahçeden kaçanlardan değiliz” dedi.