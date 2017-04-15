Milli Gazete: Orta Doğu'da yeniden harita çiziliyor; Barzani ile İngilizler masaya oturdu, ilk kez yayımlıyoruz !

Irak Kürdistan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bazı İngiliz diplomatların yer aldığı bir fotoğrafı yayımlayan Milli Gazete, manşet haberinde Orta Doğu'da yeni harita çizildiği iddiasında bulundu.

Erbil’de Mesut Barzani'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Martin Ellwood, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ve bakanlığın bazı danışmanları katılmıştı.

Yapılan açıklamada, toplantıda İngiltere Parlamentosu Güvenlik Komisyonu’nun IŞİD'le mücadele kapsamında etkili bir güç olarak Peşmerge güçlerinin desteklenmesini öngören kararlarına vurgu yapılmıştı.

Bu toplantıda çekilen bir kareyi yayımlayan Milli Gazete, haberi "Birinci Dünya Savaşı’nda Siyonist lobisini arkasına alarak Orta Doğu’yu paramparça eden İngilizlerin 'kanlı cetveli', Kuzey Irak’ta tekrar masaya kondu. Önceki gün İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer Kuzey Irak’ta Mesud Barzani ile 'özel' bir görüşme yaptı" ifadeleriyle servis etti.

Milli Gazete'nin haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Tobias Martin Ellwood İngiliz hükümetinin Peşmerge güçlerine askeri destek kararına atıfta bulunarak, yaşanan gelişmelerin kendileri açısından önemli olduğunu ve 'Kürdistan’ın' demokratik yapısıyla bölgede örnek olmasını istediklerini ifade etti. İngiltere arasındaki siyasi ve askeri ilişkiler ve DAEŞ sonrası Irak’taki gelişmelerin de konuşulduğu görüşmede Kuzey Irak Yönetimi İngiltere Temsilcisi Karwan Cemal ve İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Frank Baker de hazır bulundu. İngilizlerin bu kadar büyük bir diplomat ile Erbil’e çıkarma yapması, Kürtler başta olmak üzere tüm İslam dünyasını tedirgin etti."