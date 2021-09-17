Milli Gazete: Muhalefetin söylemlerinden tedirgin olan iktidar, KHK'lılarla ilgili çalışma başlatıyor

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in kulis haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kamudan ihraç edilenler için iktidarın yeni bir çalışma başlattığı öne sürüldü.

Kulis bilgilerinin aktarıldığı haberde "Erdoğan’ın çalışmanın tamamlanmasıyla söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı" belirtildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Bu süre zarfında çalmadık kapı bırakmayan KHK mağdurlarıyla ilgili ise iktidarın sessizliği devam ediyor. Ancak son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar ile muhalefet partilerinin KHK’lılarla ilgili çalışma yaptıklarının duyulması üzerine iktidarın harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Araştırma şirketleri ve hukukçular tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarında daha önce topyekûn AKP’ye oy veren KHK’lı ve yakınlarının yüzde 98’inin başka partilere oy vereceğinin ortaya çıkması iktidarı endişeye sevk etti. Araştırmalar, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra AKP’nin suçlu ile suçsuzu ayıracağını bekleyen KHK’lıların, umduğunu bulamayınca başka partilere yöneldiğini gösteriyor. Bu süreçte muhalefet partilerinin de KHK’lılarla ilgili çalışmalar yapması ve iktidara geldiklerinde yeniden adil bir şekilde yargılanacaklarının sözünü vermesi ise iktidarı iyiden iyiye tedirgin etti.