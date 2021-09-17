Milli Gazete: Muhalefetin söylemlerinden tedirgin olan iktidar, KHK'lılarla ilgili çalışma başlatıyor

Kulis bilgilerinin aktarıldığı haberde "Erdoğan’ın çalışmanın tamamlanmasıyla söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı" belirtildi.
Son dönemlerde KHK’lılarla ilgili muhalefetin söylem geliştirmesi ve yapılan kamuoyu araştırmalarında ibrenin muhalefete dönmesi üzerine Erdoğan’ın harekete geçeceği öğrenildi. Erdoğan’ın muhalefeti boşa düşürmek için yakın çalışma arkadaşlarına KHK ile ilgili hazırlık yapılması talimatı verdiği ifade ediliyor. İktidarın çalışmayı çok uzatmadan tamamlayıp, muhalefete yüzünü dönen KHK’lı ve yakınlarının gönlünü tekrar kazanmayı amaçladığı belirtiliyor. İktidarın yapacağı çalışmanın ise Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yaptığı “Üstü ihanet, ortası ticaret, altı ise ibadet” tanımlaması üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Erdoğan’ın çalışmanın tamamlanmasıyla söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı kaydedildi."