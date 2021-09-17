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Milli Gazete: Muhalefetin söylemlerinden tedirgin olan iktidar, KHK'lılarla ilgili çalışma başlatıyor

Kulis bilgilerinin aktarıldığı haberde "Erdoğan’ın çalışmanın tamamlanmasıyla söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı" belirtildi

17 Eylül 2021 12:35

Muhalefetin KHK'lılarla ilgili düzenleme yapılacağına yönelik açıklamalarının ardından iktidarın tedirgin olduğu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KHK ile ilgili çalışma başlatıldığı iddia edildi.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in kulis haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kamudan ihraç edilenler için iktidarın yeni bir çalışma başlattığı öne sürüldü. 

Kulis bilgilerinin aktarıldığı haberde "Erdoğan’ın çalışmanın tamamlanmasıyla söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı" belirtildi. 

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Bu süre zarfında çalmadık kapı bırakmayan KHK mağdurlarıyla ilgili ise iktidarın sessizliği devam ediyor. Ancak son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar ile muhalefet partilerinin KHK’lılarla ilgili çalışma yaptıklarının duyulması üzerine iktidarın harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Araştırma şirketleri ve hukukçular tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarında daha önce topyekûn AKP’ye oy veren KHK’lı ve yakınlarının yüzde 98’inin başka partilere oy vereceğinin ortaya çıkması iktidarı endişeye sevk etti. Araştırmalar, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra AKP’nin suçlu ile suçsuzu ayıracağını bekleyen KHK’lıların, umduğunu bulamayınca başka partilere yöneldiğini gösteriyor. Bu süreçte muhalefet partilerinin de KHK’lılarla ilgili çalışmalar yapması ve iktidara geldiklerinde yeniden adil bir şekilde yargılanacaklarının sözünü vermesi ise iktidarı iyiden iyiye tedirgin etti.

Son dönemlerde KHK’lılarla ilgili muhalefetin söylem geliştirmesi ve yapılan kamuoyu araştırmalarında ibrenin muhalefete dönmesi üzerine Erdoğan’ın harekete geçeceği öğrenildi. Erdoğan’ın muhalefeti boşa düşürmek için yakın çalışma arkadaşlarına KHK ile ilgili hazırlık yapılması talimatı verdiği ifade ediliyor. İktidarın çalışmayı çok uzatmadan tamamlayıp, muhalefete yüzünü dönen KHK’lı ve yakınlarının gönlünü tekrar kazanmayı amaçladığı belirtiliyor. İktidarın yapacağı çalışmanın ise Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yaptığı “Üstü ihanet, ortası ticaret, altı ise ibadet” tanımlaması üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Erdoğan’ın çalışmanın tamamlanmasıyla söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı kaydedildi." 

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