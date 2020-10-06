Millî Gazete muhabiri iddiası: Erdoğan, 15 Temmuz'da müebbet hapis cezası alan askeri öğrencilerin dosyalarını inceleme talimatı verdi

T24 Haber Merkezi

Millî Gazete muhabiri Bünyamin Güler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde ellerine silah almadıkları halde müebbet hapis cezasına çarptırılan öğrencilerin dosyalarını inceleme talimatı verdiğini iddia etti. Güler, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, dosyaların incelenmesinin ardından kararını vereceğini belirtti.

Millî Gazete muhabiri Bünyamin Güler, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili şu paylaşımlarda bulundu:

"15 Temmuz gecesi ellerine silah almadıkları halde defalarca müebbet hapis cezasına çarptırılan askeri öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Askeri öğrencilerle ilgili alınan kararların toplum vicdanını yaralaması ve adalete olan güveni zedelemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri öğrencilerin dosyalarını inceleme talimatı verdiği öğrenildi.

Askeri öğrencilerle ilgili alınan kararların toplum vicdanını yaralaması ve adalete olan güveni zedelemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri öğrencilerin dosyalarını inceleme talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı askeri öğrencilerin dosyalarını inceledikten sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararını verecek."

Ne olmuştu?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanıktan 70'i "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, mahkeme sanıkların duruşmalardaki tavır ve davranışları, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezalarını müebbet hapse indirmişti.