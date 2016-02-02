Milli Gazete, "Misyonerler Suriyeli mültecilere kanca attı" dedi, isim listesi yayımladı!

Milli Gazete, misyonerlerin Türkiye'deki nüfusları yaklaşık 2.5 milyonu bulan Suriyeli mülteciler için harekete geçtiğini, bunu üzerine emniyetin faaliyetleri takip etmek için il emniyet müdürlükleri, istihbarat, terör ve güvenlik şubelerine gizli ve özel yazı gönderdiğini iddia etti. Gazete, emniyetten gönderildiği öne sürülen yazıda yer alan faaliyetleri yürüten kiliselerin ve şahısların isimlerini tek tek yayımlayarak hedef gösterdi.

Abdullah Özbay imzalı haberde yer alan iddiaya göre, il emniyet müdürlüklerine gönderilen “özel” ve “gizli” yazıyla Türkiye’de yoğun misyonerlik faaliyetleri yapıldığı belirtiliyor. İl emniyet müdürlükleri, istihbarat, terör ve güvenlik şubelerine 08 Ocak 2016 tarihli (gizli ve kişiye özel) bir yazı gönderilmiş. Haberde, dosya şeklinde gönderilen yazıda ülkede Suriyeli mültecilere yönelik yoğun bir misyonerlik çalışması yürütüldüğünün örneklerle anlatıldığı ileri sürüldü.

Gazetenin bugünkü (2 Şubat 2016) manşeti şöyle: