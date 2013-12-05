Milli Gazete Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'a Can Yücel şiiriyle yüklendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'yi kuran çekirdek kadronun da içinde yetiştiği Milli Görüş geleneği ve Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, ABD ziyaretini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bugüne kadar 20’den fazla ABD ziyaretinde bulunan Başbakan Erdoğan’ı Can Yücel şiiri ile eleştirdi.

Liderleri, ‘seçimler öncesinde ABD’den icazet almakla suçlayan’ gazete, “İcazet Tur” başlıklı haberde Can Yücel’in “Metamosmoris” şiirindeki “İlkin ELİFBA’ydı, sonra ALFABE oldu, derken ABeCe, şimdi de A.B.D.” dizelerine yer verdi.

Milli Gazete’nin bugünkü (5 Aralık) manşetinde yer alan haberin tamamı şöyle:

Aynı amaç, aynı ülke, aynı lobi, aynı kürsü, aynı mesajlar... Yok birbirlerinden farkları..

Başbakan Erdoğan’ın neredeyse her seçim öncesi gittiği ABD’nin son misafiri(!) Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İktidar ve muhalefetin tepesindeki iki ismin aynı lobi kuruluşlarında boy göstermesi dikkatlerden kaçmadı...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaklaşan yerel seçimler öncesi ABD’ye yaptığı ziyaret, Başbakan Erdoğan’ın her seçim öncesi bu ülkeye yaptığı gezileri hatırlattı. Her iki parti ABD’ye seçim öncesi rutin ziyaretlerini yapmayı ihmal etmezken, kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerde hangi pazarlıkların yapıldığı bilinmiyor. Biri sözde emperyalist diğeri sözde muhafazakar iki parti adeta bağlılık yemini ediyor. Bu durum icazet almak için yollara düşenlerin güçlerini milletten almadıklarını bir kez daha teyit ediyor.

Erdoğan’ın ABD gezileri

Tayyip Erdoğan neredeyse her seçim öncesi ABD’ye gidiyor. Başbakan Erdoğan ABD’ye ilk ziyaretini 2002 seçimleri öncesinde yaparak Washington’a gitmişti. Seçimleri kazanan Erdoğan 10 Aralık 2002’de ABD’ye teşekkür mahiyetinde bir ziyarette bulunmuştu. Erdoğan 2007 seçimleri öncesinde de ABD’ye ziyarette bulunarak seçimler öncesi ABD’den icazet almayı ihmal etmedi. Erdoğan 2014 yerel seçimleri önceside geçtiğimiz Mayıs ayında ABD’de temaslarda bulundu. Erdoğan 2002 yılından bu yana 2O’den fazla ABD gezisine katıldı.

Saldırıları Önceden Bilen Enstitü

Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı Brookings Enstitüsü’nde Mayıs ayında Başbakan Erdoğan da bir konuşma yapmıştı. Bir dönem Türk siyasetine kurtartıcı olarak pazarlanan Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş de Brookings Enstitüsü’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da enstitü bir konuşma yapan siyasetçiler arasında. Enstitü 20 Ağustos 2012 yılında Gaziantep’te meydan gelen bombalı saldırıyı önceden bilmesiyle tanınıyor. Enstitü’de saldırı öncesinde yapılan simülasyonda saldırının ayrıntılı olarak işlendiği ortaya çıkmıştı. Enstitüyle ilgili bir diğer ayrıntı da George Soros. Yahudi milyarderin enstitüyü finansal olarak desteklediği biliniyor.

Şair Can Yücel parti liderlerinin ABD’ye düzenlediği icazet turlarını yazdığı ‘Metamosmoris’ şiirinde şu dörtlükle hicvediyor…

‘İlkin ELİFBA’ydı

Sonra ALFABE oldu

Derken ABeCe

Şimdi de A.B.D.’

Sır Görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde ilginç bir isimle bir araya geldi. Amerikan Yahudi örgütlerinin temsilcisi ve ABD Kongresi Temsilciler Meclisi’nin Dış ilişkiler Komitesi üyesi Alan Makovsky ile başbaşa görüşen Kılıçdaroğlu bu görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. İsral’in küresel çıkarlarının en önemli temsilcilerinden olan ve karanlık ilişkileriyle ün salan Makovsky’le Kılıçdaroğlu’nun ne konuştuğunu kimse bilmiyor.