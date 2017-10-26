Milli Gazete: Ilımlı İslam ABD ürünü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ülkelerinin 'ılımlı İslam’a döndüğünü' belirterek, 'aşırıcılığı' yakında yok edecekleri açıklamasın değerlendirdi. Gazete, "Ilımlı İslam ABD ürünü" yorumunu yaptı.

Gazete bugünkü manşetinde, “Ilımlı İslam, ABD düşünce kuruluşlarında geliştirilen 'İslam’ın taşlarını yerinden oynatarak yok etme' operasyonudur" ifadelerini kullandı.

Milli gazetede yer alan haber aynen şöyle:

Kimi yeri “demokrasi götürme” vaadiyle işgal etti. Kimi yeri de “radikalizmle mücadele” yalanıyla… Ülkemizde de FETÖ eliyle uzun süre gündemde tutulan ve hâlâ tam anlamıyla rafa kaldırılmayan “Ilımlı İslam Projesi”ni en son olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sarf ettiği “Ilımlı İslam”a döneceğiz” sözleriyle duyduk. Trump ’ın koltuğa oturduktan sonra her ne hikmetse ilk ziyaretini yaptığı ve “350 milyar dolar” alarak döndüğü Suudi Arabistan, son günlerde üst düzey ABD’lilerin uğrak yeri haline gelmişti. En son, Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın ilk durağı yine Suudi Arabistan olmuştu.

ABD’nin, bugüne kadar “huzur” ve “zenginlik” götürdüğü “tek ülke” yok…

Ama “Radikalizm ile mücadele” yalanıyla ölüm kustuğu “ülkeler” var…

Silah mı sattı, para mı aldı!

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk dış gezisini geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan’da yaklaşık 350 milyar doları bulan ikili anlaşmalara imza atmıştı. Bunun 110 milyar dolarlık kısmını silah ve askeri mühimmat anlaşmaları oluştururken, yatırımların 10 senelik bir süreyi kapsadığı açıklanmıştı. Trump, bu oldukça karlı Riyad zaferini şu sözlerle yorumladı: “Bu muazzam bir gün. Herkese teşekkür etmek istiyorum. ABD’ye inanılmaz yatırım söz konusu ve askeri yetkililerimiz de çok mutlu. Bu, daha fazla istihdam demek.”

Ülkesinden çok Orta Doğu’da zaman geçiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın hafta başında çıktığı Ortadoğu, Güney Asya ve Avrupa’yı kapsayan gezisinin ilk durağı Riyad olmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya gelen Tillerson, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile de bir görüşme yapmıştı. Tillerson, Riyad ziyaretinin ardından Katar ’ın başkenti Doha’ya geçerek burada üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Tillerson’ın Doha’da, başta İran ile Irak olmak üzere bölgesel konuları görüştüğü ve teröre karşı ortak çalışmaların ele alındığı açıklandı. Ortadoğu ziyaretlerini tamamladıktan sonra Güney Asya’ya geçen ABD Dışişleri Bakanı’nın, İslamabad ve Yeni Delhi’de gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından Cenevre’ye gideceği duyuruldu.