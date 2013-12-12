Milli Gazete: Hükümet Müslümanların mallarına el koymaya başladı

Milli gazete bugün birinci sayfadan verdiği haberde, AKP hükümetine sert çıkış yaparak, "sözde Teröre Finansman Yasası ilk icraatlarını gerçekleştirmeye başladı" sözleri ile, "Hükümet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla “terörist” denerek yaftalanan Müslümanların mal varlıklarına el koymaya başladı" ifadelerine yer verildi.

Milli Gazete, daha önce bunun gerçekleşeceğine dair endişelerin olduğuna dair yapılan haberleri hatırlatarak, "daha önce gündeme getirdiğimiz ve yasalaşması durumunda İslami örgüt, dernek ve kuruluşlara yapılacak olan yardımların engelleneceğini belirttiğimiz sözde Teröre Finansman Yasası ilk icraatlarını gerçekleştirmeye başladı. Libya, Mısır ve Mali gibi işgal altında olan üç Müslüman ülkenin vatandaşlarının ve şirketlerinin mal varlıklarına BM’nin dayatmasıyla el konuldu" denildi.

Milli gazetede yer alan haber şöyle:

Millî Gazete’nin daha önce gündeme getirdiği ve yasalaşması durumunda İslami örgüt, dernek ve kuruluşlara yapılacak olan yardımların engelleneceğini belirttiği sözde Teröre Finansman Yasası ilk icraatlarını gerçekleştirmeye başladı. Hükümet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla “terörist” denerek yaftalanan Müslümanların mal varlıklarına el koymaya başladı.

Libya, Mısır ve Mali gibi işgal altında olan üç Müslüman ülkenin vatandaşlarının ve şirketlerinin mal varlıklarına BM’nin dayatmasıyla el konuldu. Millî Gazete’nin ısrarla yasalaşması durumunda doğabilecek tehlikeleri gündeme getirmesine rağmen Meclis’ten geçen yasa tasarısı BM’nin “terörist” dediği her kişi, kurum ve kuruluşun mal varlıklarına el koymayı öngörüyor.

Bakanlar Kurulu; BM’nin direktifiyle Mali uyruklu Muhammed Lahbous (35), Mısır uyruklu Muhammad Jamal ABD-Al Rahim Ahmet Al-Kashıf (50) ve Libya uyruklu ABD-Al-Hamıd-Al-Maslı (38) adlı şahıslar ile Mısır, Libya ve Mali’de faaliyet gösteren Muhammad Jamal Network adlı şirket hakkında Terörizmin Finansmanının Önlenmesi gerekçesiyle mal varlıklarını dondurma kararı verdi.

Millî Gazete’nin daha önce gündeme getirdiği ve yasalaşması durumunda İslami örgüt, dernek ve kuruluşlara yapılacak olan yardımların engelleneceğini belirttiği sözde Teröre Finansman Yasası ilk icraatlarını gerçekleştirmeye başladı. Hükümet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla “terörist” denerek yaftalanan Müslümanların mal varlıklarına el koymaya başladı. Libya, Mısır ve Mali gibi işgal altında olan üç Müslüman ülkenin vatandaşlarının ve şirketlerinin mal varlıklarına BM’nin dayatmasıyla el konuldu. Millî Gazete’nin ısrarla yasalaşması durumunda doğabilecek tehlikeleri gündeme getirmesine rağmen meclisten geçen yasa tasarısı BM’nin “terörist” dediği her kişi, kurum ve kuruluşun mal varlıklarına el koymayı öngörüyor. Hükümet BM tarafından terör örgütü listesinde bulunan El-Kaide ile bağlantılı oldukları iddiası ile Libya, Mısır ve Mali uyruklu 3 kişi ile bir şirketin Türkiye’deki mal varlıklarına el koydu.

Hükümet, El-Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Libya, Mısır ve Mali uyruklu 3 kişi ile bir şirket hakkında Türkiye’deki mal varlıklarını dondurma kararı verdi. Bakanlar Kurulu; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması kararı kapsamında El-Kaide ile bağlantılı oldukları iddia edilen Mali uyruklu Muhammed Lahbous (35), Mısır uyruklu Muhammad Jamal ABD-Al Rahim Ahmet Al-Kashıf (50) ve Libya uyruklu ABD-Al-Hamıd-Al-Maslı (38) adlı şahıslar ile Mısır, Libya ve Mali’de faaliyet gösteren Muhammad Jamal Network adlı şirket hakkında Terörizmin Finansmanının Önlenmesi gerekçesiyle mal varlıklarını dondurma karı verdi.