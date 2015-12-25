Milli Gazete: Güneydoğu'da Müslüman halka "Ermeni dölü" diye hakaret ediliyor, içimiz yanıyor!

Milli Görüş geleneğinin yayın organı Milli Gazete'de, Diyarbakır'ın Sur, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçesinde yoğunlaşan çatışmalar ve operasyonlarla ilgili olarak yer alan haberde, "Sanmayın ki, bölge halkı devletine düşmandır, ya da bölge halkı bu vatandan ayrılmak istiyor. Eğer öyle olsaydı, 150 bin nüfuslu Cizre’de 200-300 değil, 20 bin 30 bin silahlı güç çıkardı karşımıza" dendi. Manşette yer alan haberde, 'Duvarlara Lafz-ı Celal’i kullanarak, 'Esedullah Timi' yazanlar, 'Bozkurt' pozlarıyla Müslüman halka 'Ermeni dölü' diye hakaret edenler görmezlikten geliniyor" ifadeleri kullanıldı.

Milli Gazete'nin bugünkü (25 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Son günlerde Doğu ve Güneydoğu’dan gelen haberler tüm Türkiye’nin yüreğini dağlıyor… Bir yanda gözyaşlarıyla toprağa verdiğimiz şehitlerimiz… Öte yanda çatışmalar nedeniyle evleri, işyerleri yanan insanlarımız… Aksayan sağlık hizmetleri… Kapatılan eğitim yuvaları... Sokakta oyun oynamayı unutan çocuklarımız, kan ve barut dumanları arasından göğe yükselen feryatlar… Yok olan ilçelere, yıkılan binalara, yitip giden umutlara her gün bir yenisi ekleniyor… Kim, nasıl sarar, kaç yılda sarılır bu yara? KAN KAYBEDİYORUZ....

Bölge halkına sahip çıkmalıyız

Sanmayın ki, bölge halkı devletine düşmandır, ya da bölge halkı bu vatandan ayrılmak istiyor. Eğer öyle olsaydı, 150 bin nüfuslu Cizre’de 200-300 değil, 20 bin 30 bin silahlı güç çıkardı karşımıza. Bölge halkı senden samimiyet istiyor. Bir ifrata bir tefrite kaymandan bıktı artık. Dün çözüm diye terör örgütünü tamamen başıboş bırakanlar bugün sokakların, evlerin tanklarla vurulmasını izliyor, tıpkı dün hendeklerin kazılmasını izlediği gibi… Duvarlara Lafz-ı Celal’i kullanarak, “Esedullah Timi” yazanlar, “Bozkurt” pozlarıyla Müslüman halka “Ermeni dölü” diye hakaret edenler görmezlikten geliniyor.