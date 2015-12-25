T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Gazete: Güneydoğu'da Müslüman halka "Ermeni dölü" diye hakaret ediliyor, içimiz yanıyor!

"Bölge halkı devletine düşman olsaydı, karşımızda 200-300 değil 20 bin-30 bin kişi olurdu"

25 Aralık 2015 13:18

Milli Görüş geleneğinin yayın organı Milli Gazete'de, Diyarbakır'ın Sur, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçesinde yoğunlaşan çatışmalar ve operasyonlarla ilgili olarak yer alan haberde, "Sanmayın ki, bölge halkı devletine düşmandır, ya da bölge halkı bu vatandan ayrılmak istiyor. Eğer öyle olsaydı, 150 bin nüfuslu Cizre’de 200-300 değil, 20 bin 30 bin silahlı güç çıkardı karşımıza" dendi. Manşette yer alan haberde, 'Duvarlara Lafz-ı Celal’i kullanarak, 'Esedullah Timi' yazanlar, 'Bozkurt' pozlarıyla Müslüman halka 'Ermeni dölü' diye hakaret edenler görmezlikten geliniyor" ifadeleri kullanıldı.

Milli Gazete'nin bugünkü (25 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Son günlerde Doğu ve Güneydoğu’dan gelen haberler tüm Türkiye’nin yüreğini dağlıyor… Bir yanda gözyaşlarıyla toprağa verdiğimiz şehitlerimiz… Öte yanda çatışmalar nedeniyle evleri, işyerleri yanan insanlarımız… Aksayan sağlık hizmetleri… Kapatılan eğitim yuvaları... Sokakta oyun oynamayı unutan çocuklarımız, kan ve barut dumanları arasından göğe yükselen feryatlar… Yok olan ilçelere, yıkılan binalara, yitip giden umutlara her gün bir yenisi ekleniyor… Kim, nasıl sarar, kaç yılda sarılır bu yara? KAN KAYBEDİYORUZ....

 

Bölge halkına sahip çıkmalıyız

 

Sanmayın ki, bölge halkı devletine düşmandır, ya da bölge halkı bu vatandan ayrılmak istiyor. Eğer öyle olsaydı, 150 bin nüfuslu Cizre’de 200-300 değil, 20 bin 30 bin silahlı güç çıkardı karşımıza. Bölge halkı senden samimiyet istiyor. Bir ifrata bir tefrite kaymandan bıktı artık. Dün çözüm diye terör örgütünü tamamen başıboş bırakanlar bugün sokakların, evlerin tanklarla vurulmasını izliyor, tıpkı dün hendeklerin kazılmasını izlediği gibi… Duvarlara Lafz-ı Celal’i kullanarak, “Esedullah Timi” yazanlar, “Bozkurt” pozlarıyla Müslüman halka “Ermeni dölü” diye hakaret edenler görmezlikten geliniyor.

 

ETİKETLER

cizresilopigüneydoğu anadolubölgemüslümanermenihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24