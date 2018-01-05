Prof. Dr. Hakan Altıntaş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün, 'PKK’lı, 'DHKP-C’li ve 'FETÖ’cü akademisyenleri "illegal" olarak görevde tuttuğunu iddia etti. Milli Gazete, "Dosyası her geçen gün kabarıyor, Gaziantep Üniversitesi'nin rektörünü kim koruyor!" başlığıyla manşetine taşıdığı haberinde, hakkıdna 43 usülsüzlük ve şaibe haberi yapıldığını ileri sürerek, Rektör Gür'ün görevden alınmamasının akıllarda soru işareti bıraktığını belirtti.

Gazetede yer alan ahberde iddia sahibi Altıntaş'ın, Gür’ün görevde olduğu son 16 ayda işlenen illegal faaliyetlerin MİT kayıtlarına da geçtiğini ifade ederek, “Ali Gür, Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terörden yargılanan öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nevra Akdemir’i açığa almayıp yurt dışına çıkışına izin verdi. Üstelik Almanya’ya kaçan Akdemir’i hâlâ ihraç etmedi. Öte yandan Nevra Akdemir’in yerine PKK’ya yakınlığıyla bilinen BirGün Gazetesi yazarı ve ÖDP’nin milletvekili adayı olan Yrd. Doç. Dr. Ferit Serkan Öngel’i atadı. Ayrıca Öngel’in akademisyenliğe sahte evrakla geçmiş olmasına rağmen” diye konuştuğubilgisi yer aldı.

Söz konusu haber aynen şöyle:

"Google geçmişini 23 bin liraya sildirdi"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, 8 Kasım 2016 tarihinde Güneş Gazetesi’ne verdiği röportajda; “Google amel defteri gibi. Kimin neyi varsa amel defteri gibi döküyor” ifadelerini kullanmıştı. Fakat Ali Gür’ün, Google’a 23 bin lira vererek 2016 Temmuz’unda Google’daki kayıtlarını sildirdiği tespit edildi. Prof. Dr. Ali Gür’ün 2014 yılından önceki arama kayıtlarında birkaç haber dışında hiçbir yorum ve demecinin olmaması da Gür’ün üzerindeki şüpheleri artırıyor.

"Rektörden hileli atama"

İslahiye İİBF’de, Rektör Ali Gür tarafından bölüm başkanı yapılan Ferit Serkan Öngel’in göreve başlamasının hem hukuksuz hem de hileli olduğu tespit edildi. Yardımcı doçent alımlarında aranan 65 puan şartının Öngel’de 61.250 olduğu ortaya çıktı. Gür, Yavuz Coşkun’un yerine rektör olarak atandıktan sonra, İslahiye İİBF’den gelen “Ferit Serkan Öngel’in unvanı geri alınsın, kadrosu iptal edilsin” şeklindeki raporu dikkate almadı. Gür, tam tersi Öngel’e İslahiye İİBF’de yeni görevler verdi. İslahiye İİBF’nin de dekanlığını yapan Gür, 2 imza birden atarak Öngel’i bölüm başkanı ve fakülte kurul üyesi olarak atadı. Tüm şikâyet ve soruşturma taleplerine rağmen Gür’ün hâlâ soruşturma açmaması akıllarda yine farklı soru işaretleri bıraktı.

"Hocası da FETÖ'cü çıktı"

Rektör Ali Gür, FETÖ’den memuriyetten ihraç edilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jale Saraç’ın da öğrencisi çıktı. Ali Gür’ün 85 uluslararası yayının 41’ini Prof. Dr. Jale Saraç’la ortak yaptığı, 46 ulusal yayının 29’unu ise yine Prof. Dr. Jale Saraç’la ortak yaptığı, 56 uluslararası bildirinin 44’ünde, 40 ulusal bildiri yayının ise 31’inde Prof. Dr. Jale Saraç’la ortak çalıştığı akademik CV’sinde yer alıyor. Gür’ün FETÖ’cü bir akademisyen ile bu kadar yoğun akademik yayın ortaklığı dikkat çekiyor. Ayrıca üniversitelerin FETÖ kriteri olarak belirlediği ve ihraç kararı verdiği akademisyenlerdeki bu kriteri göz önünde bulundurmaları, Ali Gür hakkındaki FETÖ iddialarını daha da artırıyor.

"Sahte evrakı örtbas ediyor"

Sahte evrak ile atanan Ahmet Bülent Özer’in dosyası da aylardır Prof. Dr. Ali Gür’ün masasında bekliyor. Resmi evrakta tahrifat yapılıp yapılmadığına, ilgili sınav evraklarının kaybolması ve yok edilmesinde sorumlu olup olmadığına ilişkin inceleme yapılması gerekirken Gür dosyayı sümenaltı ediyor. Ahmet Bülent Özer’in 63,60 (2,44) olan lisans mezuniyet notu, evrakta hile yapılarak 87 olarak gösterildi. Özer’in başarısız sayılması durumunda diğer aday olan Abdullah Topcuoğlu’nun başarılı olacağı ortaya çıktı. Ancak Prof. Dr. Ali Gür, 16 aydır ilgili soruşturma emrini vermeyerek adli ve idari disiplin suçu işliyor. Eğer inceleme 8 ay daha uzarsa dosya zaman aşımına uğrayacak. Öte yandan Elektronik Bilgi Sistemi EBYS’de rektör klasöründe görülen dosyalar hakkında Gür’ün bilmiyorum deme ihtimali de bulunmuyor.

"İslama hakaret edenleri koruyor"

Rektör Gür’ün İslam’a hakaret eden akademisyenleri de koruduğunu dile getiren Prof. Altıntaş, “İslahiye İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rana Gürbüz hakkında (sosyal medya paylaşımları incelediğinde dini ve milli tüm değerleri aşağılayan paylaşımlarda bulunan) yine işlemiş olduğu disiplin suçlarıyla (mazeretsiz görev yerine gelmeme suçları vb.) ilgili olarak yapılan suç duyuruları üzerine İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma açtı ve dosyayı YÖK’e gönderdi. YÖK, soruşturma yapılması için Gür’e gönderdi. Ali Gür 8.11.2016 tarihinde Prof. Dr. Arif Özsağır’ı incelemesi için görevlendirdi. Özsağır, her türlü bilgi ve belgeyi topladı ve ifadeleri alarak bir rapor hazırladı ve Gür’e iletti. Özsağır, Ocak 2017’de Doç. Dr. Çiğdem Boz ve Yrd. Doç. Dr. Rana Gürbüz hakkında soruşturma açılmasını istedi. Ali Gür, 1 senedir ilgili adli ve idari soruşturma emrini vermeyerek adli ve idari disiplin suçu işlemektedir. Gür, 2 akademisyenin yargılanmasını engelleyerek TCK 257 uyarınca görevi kötüye kullanma suçu işlemiştir” diye konuştu.

Hendekçi akademisyenleri neden korudu?

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, 1 Ağustos 2016 tarihinde göreve başladı. Göreve başladığında illegal yapılarla ilişkili akademik, idari ve öğrenciler hakkında devletin ilgili birimlerinin Ali Gür’e bilgilendirme yapmasına rağmen “benim personelimi kimse damgalayamaz” diye herhangi bir idari işlem yapmadığı ortaya çıktı. Fakat Gaziantep Üniversitesi’nde devleti katliamla suçlayan 4 akademisyen hakkında işlem yapmayan Ali Gür’ün çabaları neticesiz kaldı. Söz konusu akademisyenlerle ilgili 6 Eylül 2016’da cumhuriyet başsavcılığına yapılan şikâyet üzerine ve devlet birimlerimizin hassasiyeti sonucu 29 Ekim 2016’da hendekçi 4 akademisyen Gaziantep Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edildi.