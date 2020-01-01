Millî Gazete'den Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'e: Trollüğü bırak, seçimlere kadar nefes al

Seçimler bitti ya; tamam hiç değilse bir sonraki seçime kadar biraz nefes alır; troll-yazarların safsataları, yalanları, iftiraları tatil yüzü görür sanmıştık. Yanılmışız...
Libya tezkeresi öncesi yine sahneye çıktılar... Saadet Partisi'ni bu kez de Sisi merkezli hain bir ittifakın kenarına iliştirmişler.
İster 'havuz' deyin , isterse 'yandaş'... Dünün medya kartellerinin yerinde bugün bunlar at koşturur oldu. Ama burunlarının ucunu dahi göremiyorlar. Kimisi kibirden, kimisi de cehaletinden...
Bir ulusal gazetenin emanet edildiği isim... Eskiden yazı yazardı; hakkaniyetli yazılar, tahlil ve analizler... Yeri helir gazetesinde iktidarı bile eleştirecek yüreğe sahipti. Ne yedirdiler, ne içirdiler, hangi karışımla kafasını karıştırdılar bilinmez; irtifa kaybediyor zat-ı âlileri. Troll'lüğü epeyce sevmişe benziyor.
İktidarın Libya ile deniz sınırı mutabakatına günlerdir destek veren Saadet Partisi'ne laf söyleme gayreti içerisine girmiş. Saadet'i hain bir ittifaka yazacak ya illa; zorlamış ve taaaa Sisi'ye kadar götürmüş Saadet Partisi'ni. Ayıp! Tamam sizden "vicdan" bekleyen yok, tamam illa çamur atacaksınız anladık! Ama hiç değilse birazcık Saadet Partisi'nin ne dediğine, ne söylediğine kulak verme zahmetine girseydiniz fena olmazdı.
Herşey bir tarafa, okuyucunuza ayıp ediyorsunuz... Daha dün iki muadiliniz birden kapısına kilit vurdu, ibret almak gerekmez mi...