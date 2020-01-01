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Millî Gazete'den Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'e: Trollüğü bırak, seçimlere kadar nefes al

01 Ocak 2020 10:39

Millî Gazete, Libya tezkeresi üzerinden Saadet Partisi, İyi Parti ve CHP'ye eleştirilerde bulunan ve "Türkiye duyarlılığınız nerede?" diye soran Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e sert bir dille tepki gösterdi.

"Saadet Partisi'ni bu kez de Sisi merkezli hain bir ittifakın kenarına iliştirmişler. Her şey bir tarafa, okuyucunuza ayıp ediyorsunuz!" denilen söz konusu yazıda, "Seçimler bitti ya; tamam hiç değilse bir sonraki seçime kadar biraz nefes alır; troll-yazarların safsataları, yalanları, iftiraları tatil yüzü görür sanmıştık. Yanılmışız" ifadelerine yer verildi.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül, "BAE’li Muhammed b. Zaid! Ortadoğu’daki terör trafiğini yöneten adam! * Türkiye’ye bir terör saldırısı olursa seni sorumlu tutacağız! * CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi: Sizi Sisi ile, terör baronu Emir’le, Suudilerle, Hafter’le aynı cepheye yerleştiren kim?" başlığıyla yayınlanan yazısında şunları kaydetmişti:

"Peki, içeridekilere ne oluyor? CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi bu haritayı, bu kuşatmayı, bu Türkiye’yi durdurma hesaplarını okuyamıyor mu? Okuyamıyorlarsa çok yazık. Okuyorlarsa neden Türkiye karşıtı cephe ile aynı yerde bulunuyorlar?

Hiçbir ülke, sınırının sıfır noktasında savunma hattı kuramaz. Eğer siz, savunmanızı sıfır noktasında kurarsanız o savaş Ankara’ya gelir, Anadolu’nun merkezinde kendinizi savunmaya mecbur kalırsınız.

“Libya’da ne işimiz var” diyenler aslında Türkiye’yi savunmasız bırakmaya dönük çokuluslu hesapların içerideki pazarlamasını yapıyorlar. CHP’nin vatanseverleri, İYİ Parti’nin milliyetçileri, Saadet’in muhafazakârları, Türkiye duyarlılığınız nerede?"

Bu satırlara Saadet Partisi'nin yayın organı Millî Gazete'den gelen yanıt ise şöyle oldu:

Saadet Partisi'ni bu kez de Sisi merkezli hain bir ittifakın kenarına iliştirmişler... Her şey bir tarafa, okuyucunuza ayıp ediyorsunuz!

Seçimler bitti ya; tamam hiç değilse bir sonraki seçime kadar biraz nefes alır; troll-yazarların safsataları, yalanları, iftiraları tatil yüzü görür sanmıştık. Yanılmışız...

Libya tezkeresi öncesi yine sahneye çıktılar... Saadet Partisi'ni bu kez de Sisi merkezli hain bir ittifakın kenarına iliştirmişler.

İster 'havuz' deyin , isterse 'yandaş'... Dünün medya kartellerinin yerinde bugün bunlar at koşturur oldu. Ama burunlarının ucunu dahi göremiyorlar. Kimisi kibirden, kimisi de cehaletinden...

Bir ulusal gazetenin emanet edildiği isim... Eskiden yazı yazardı; hakkaniyetli yazılar, tahlil ve analizler... Yeri helir gazetesinde iktidarı bile eleştirecek yüreğe sahipti. Ne yedirdiler, ne içirdiler, hangi karışımla kafasını karıştırdılar bilinmez; irtifa kaybediyor zat-ı âlileri. Troll'lüğü epeyce sevmişe benziyor.

İktidarın Libya ile deniz sınırı mutabakatına günlerdir destek veren Saadet Partisi'ne laf söyleme gayreti içerisine girmiş. Saadet'i hain bir ittifaka yazacak ya illa; zorlamış ve taaaa Sisi'ye kadar götürmüş Saadet Partisi'ni. Ayıp! Tamam sizden "vicdan" bekleyen yok, tamam illa çamur atacaksınız anladık! Ama hiç değilse birazcık Saadet Partisi'nin ne dediğine, ne söylediğine kulak verme zahmetine girseydiniz fena olmazdı.

Herşey bir tarafa, okuyucunuza ayıp ediyorsunuz... Daha dün iki muadiliniz birden kapısına kilit vurdu, ibret almak gerekmez mi...

 

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