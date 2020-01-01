Millî Gazete'den Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'e: Trollüğü bırak, seçimlere kadar nefes al

Millî Gazete, Libya tezkeresi üzerinden Saadet Partisi, İyi Parti ve CHP'ye eleştirilerde bulunan ve "Türkiye duyarlılığınız nerede?" diye soran Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e sert bir dille tepki gösterdi.

"Saadet Partisi'ni bu kez de Sisi merkezli hain bir ittifakın kenarına iliştirmişler. Her şey bir tarafa, okuyucunuza ayıp ediyorsunuz!" denilen söz konusu yazıda, "Seçimler bitti ya; tamam hiç değilse bir sonraki seçime kadar biraz nefes alır; troll-yazarların safsataları, yalanları, iftiraları tatil yüzü görür sanmıştık. Yanılmışız" ifadelerine yer verildi.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül, "BAE’li Muhammed b. Zaid! Ortadoğu’daki terör trafiğini yöneten adam! * Türkiye’ye bir terör saldırısı olursa seni sorumlu tutacağız! * CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi: Sizi Sisi ile, terör baronu Emir’le, Suudilerle, Hafter’le aynı cepheye yerleştiren kim?" başlığıyla yayınlanan yazısında şunları kaydetmişti:

"Peki, içeridekilere ne oluyor? CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi bu haritayı, bu kuşatmayı, bu Türkiye’yi durdurma hesaplarını okuyamıyor mu? Okuyamıyorlarsa çok yazık. Okuyorlarsa neden Türkiye karşıtı cephe ile aynı yerde bulunuyorlar?

Hiçbir ülke, sınırının sıfır noktasında savunma hattı kuramaz. Eğer siz, savunmanızı sıfır noktasında kurarsanız o savaş Ankara’ya gelir, Anadolu’nun merkezinde kendinizi savunmaya mecbur kalırsınız.

“Libya’da ne işimiz var” diyenler aslında Türkiye’yi savunmasız bırakmaya dönük çokuluslu hesapların içerideki pazarlamasını yapıyorlar. CHP’nin vatanseverleri, İYİ Parti’nin milliyetçileri, Saadet’in muhafazakârları, Türkiye duyarlılığınız nerede?"

Bu satırlara Saadet Partisi'nin yayın organı Millî Gazete'den gelen yanıt ise şöyle oldu:

Saadet Partisi'ni bu kez de Sisi merkezli hain bir ittifakın kenarına iliştirmişler... Her şey bir tarafa, okuyucunuza ayıp ediyorsunuz!