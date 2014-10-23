Milli Gazete: AKP, milletvekillerinin sakalını kestiriyor

Milli gazete, "AKP'li milletvekillerin hac dönüşü sakallarını kesmeden Meclis Grup Toplantısı'na katıldığı için AKP grubu tarafından uyarıldığını" yazdı. Gazete, AKP'nin 13 yıl sonra başörtülü kadın vekillerin Meclis'e girişine izin verdiğini hatırlatarak, hac dönüşü sakal bırakan vekillere uyarı yapılmasını "çelişki" olarak yorumladı.

Ahmet Yavuz'un Milli Gazete’de "İktidar vekillerine sakalını kes talimatı" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

Meclis bugünlerde bir ironiyi yaşıyor. Geçtiğimiz yıl büyük tartışmalarla Hac dönüşü başörtüleriyle Genel Kurula giren 4 milletvekiliyle Türkiye, partiler arası uzlaşmayla Mecliste başörtüsü sorununu aşmıştı. Önceki günkü AKP TBMM Grup Toplantısına Hac dönüşü başını sürekli örtme kararı alan Aydın Milletvekili Semiha Öyüş ile Mecliste başörtülü vekil sayısı altıya çıkarken, Hac dönüşü sakal bırakan vekillere Parti grubundan uyarı yapıldığı ortaya çıktı. Bu yıl iktidar partisinden 60 civarı milletvekili Hacca gitmişti. Hac dönüşü sakalını kesmeyen bazı vekillere, Parti grup yönetimince “Sakalını kes”uyarısı yapıldığı ortaya çıktı. İktidarının 13. Yılında başörtülü vekillere onay veren AKP’nin, İslam’ın bir emri, Peygamber Efendimizin(SAV) sünneti olan ve aynı zamanda da kişisel hak ve özgürlüklerden insan en has bir durum olan sakala, hangi gerekçe ile müdahale ettiğine ise sakallı vekiller bir anlam veremedi.

Bilindiği gibi, Peygamber Efendimizin en çok bilinen hadislerinden bazıları “Bıyıkları kısaltın, sakalları bırakın.”, “Müşriklere muhalefet edin sakallarınızı çoğaltın, bıyıklarınızı azaltın. (Buhari ve Müslim)” diyerek Müslümanlara uyarıda bulunuyor.

İktidar partisi bir öyle, bir böyle!

Başörtüsü konusuna 13 yıl sonra bile olsa onay veren iktidar partisi meclis grubunun sakal uyarısı ise, çelişki olarak yorumlandı. Mecliste Başörtüsü denince akla ilk gelen isim Merve Kavakçı. Aslında aynı dönemde, 1999 Seçimlerinde Kavakçı ile birlikte MHP Antalya Milletvekili Nesrin Ünal da, başörtülü olarak Başkente gelmişti. Ancak DSP ile Hükümet kuran MHP yönetimi, Nesrin Ünal’ın başını açarak Meclis’e sokmuştu. Aynı dönemde Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı’nın başörtüsüyle Genel Kurula girmesi ise, bugünkü rahatlığın kapısını aralayan ilk çıkış olmuştu. Daha sonra partinin kapatılma gerekçesi yapılan “Başörtüsü” için Fazilet partisi bir anlamda bedel verilmişti.

1999’daki bu ilk çıkış ve bedelden 14 yıl sonra ise geçtiğimiz yıl, İktidar partisinden 5 milletvekili daha başörtüsüyle Genel Kurula girdi. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl Hac dönüşü Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Bayazıt Kaçar, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, sonrasında ise Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik başörtülü olarak Meclis çalışmalarına katılmaya başlamıştı. Şu anda Meclis’te iktidar partisinden 6 başörtülü vekil bulunuyor.