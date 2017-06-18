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Milli Gazete: AB siyasetinde manevra diplomasisi zirvede; 15 yıldır söylem değişiyor, politika değişmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye "Fasılları açın" çağrısı yapmıştı

18 Haziran 2017 10:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete, "Türkiye’nin AB politikasında manevra diplomasisinin zirvede" olduğunu öne sürdü. "Son 15 yılda şartlar gereği söylemler düzeyinde değişimler yaşansa da aslında 'Avrupa Birliği politikası'ndan asla geri adım atılmadı" denilen gazete haberinde, "Referandumu sürecinde AB’ye rest çekildi, referandum sonrası AB üyeliğinin halka sorulacağı tehdidinde bulunuldu. Gelinen son noktada yeniden ve en üst düzeyde Avrupa’ya 'fasılları açın' ve 'gelin birlikte çalışalım' çağrısı yapıldı" denildi.

 Gazetenin haberi şöyle: 

"Eksiğimiz varsa söyleyin, biz bunları süratle yerine getirelim"

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz kanalı RTP’ye özel röportaj verdi. Erdoğan, Brüksel ziyaretinde ilişkilerin tekrar rayına girme sinyali verdiği AB’ye ‘fasılları açın’ çağrısı yaptı.  İşte o açıklamalar: “AB kapısında 54 yıldır bekliyoruz. Başka bir ülke yoktur bu kadar uzun süre bekletilen. Ve bu sürede sadece 14 faslın içerisinde bir faslın aç-kapası yapılmıştır, diğer fasıllarda açma var, kapama yoktur, ki bu uygulamalarda da aslında olmayan bir şeydi, bunu sadece Türkiye’ye karşı uyguladılar. Diyoruz ki, açın fasılları, çalışalım, nerede eksiğimiz varsa söyleyin, biz bunları süratle yerine getirelim.”
 

Nazi benzetmesi davranışla alakalı

 
“Avrupa Birliği, Türkiye’ye verdiği sözleri tutmamıştır. Bunlardan mesela bir tanesi, geri kabul anlaşmasıyla ilgili vize meselesidir, bir diğeri mülteciler meselesidir. Yani Latin Amerika ülkelerine, Schengen noktasında imkân veren Avrupa, Türkiye gibi müzakere sürecinin içinde olan ülkeye vermiyor, anlamakta zorlanıyoruz. Geçmişteki Nazi uygulamalarının bugün halen sürdüğünü anlattım. Benim bakanımı arabanın içerisine mahkûm eden ve kendi başkonsolosluğuna sokmayan bir anlayış bir Nazi dayatması değil de nedir? Nazi ifadesi davranış biçimleriyle alakalıydı ve bu davranış biçimleri devam ettiği sürece bunun tanımının başka izahı olmaz.”

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